دورة روتردام: ألكاراس يحرز اللقب السابع عشر في مسيرته

الرياص - اسماء السيد - روتردام (هولندا) : أحرز الإسباني كارلوس ألكاراس عن 21 عاما اللقب السابع عشر في مسيرته والأول في 2025، وذلك بفوز المصنف ثالثا عالميا على الأسترالي أليكس دي مينور 6 4 و3 6 و6 2 الأحد في نهائي دورة روتردام لكرة المضرب (500 نقطة).

واحتاج ألكاراس، القادم من مشاركة مخيبة إلى حد ما في بطولة أستراليا المفتوحة حيث انتهى مشواره للمرة الثانية تواليا عند ربع النهائي، إلى ساعة و54 دقيقة كي يحقق فوزه الثالث على دي مينور من أصل ثلاث مواجهات حتى الآن ضد الأسترالي البالغ 25 عاما والمصنف ثامنا عالميا.

وقال ألكاراس إن "هذا الأسبوع كان جيدا حقا. لم أشعر أني 100 بالمئة حين جئت إلى هنا بسبب الانفلونزا، لكني تحسنت يوما بعد يوم".

وخاض ألكاراس هذه الدورة للمرة الأولى، وكما بدأها بالفوز على الهولندي بوتيك فان دي زاندشولب بثلاث مجموعات، اختتمها بالفوز على دي مينور بثلاث مجموعات.

وبعدما كسر إرسال منافسه الأسترالي في الشوط الثالث للمجموعة الأولى ليتقدم 2 1 ثم 3 1، تنازل ألكاراس عن إرساله في الشوط الثامن ما سمح لدي مينور في إدراك التعادل 4 4، لكنه عاد وأخذ الأفضلية في الشوط التالي على إرسال منافسه في طريقه لحسمها 6 4 في 34 دقيقة.

وبدا دي مينور عازما على عدم التفريط بفرصة الفوز بلقبه العاشر بهذه السهولة، فضرب بقوة في المجموعة الثانية وانتزع الشوط الثاني على إرسال الفائز بأربعة ألقاب كبرى ليتقدم 2 0، ثم تمسك بهذه الأفضلية حتى النهاية، حاسما المجموعة 6 3 في 39 دقيقة.

وبعد بداية متعادلة في المجموعة الثالثة، حقق ألكاراس الفارق في الشوط السادس الذي انتزعه من منافسه الأسترالي ليتقدم 4 2، ثم كرر الأمر في الشوط الثامن ما خوله إنهاء المجموعة 6 2 في 40 دقيقة والمباراة، حارما دي مينور من تعويض خيبة العام الماضي حين سقط في النهائي أيضا على يد الإيطالي يانيك سينر المصنف أول عالميا.