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الأهلى يهزم طلائع الجيش 3 - 1 فى دورى رجال الكرة الطائرة

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الأهلى يهزم طلائع الجيش 3 - 1 فى دورى رجال الكرة الطائرة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الأحد، 09 فبراير 2025 08:44 م

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى نظيره طلائع الجيش 3-1، على صعيد الجولة الثالثة بالدور الثاني بدوري رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلي 2024-2025 ، في المواجهة المؤجلة 24 ساعة لحجز الصالة.

واستقر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر، على إقامة مباريات كأس السوبر المصرى للسيدات للموسم المحلى 2023- 2024 يومى الجمعة والسبت 14 و15 فبراير بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر بدون جمهور.

ينطلق الدور قبل النهائى يوم 14 فبراير بمواجهتى الزمالك مع سبورتنج 6 مساءً والأهلى مع الشمس 8 مساءً، على أن يقام النهائى ولقاء تحديد صاحب البرونزية فى اليوم التالى بنفس التوقيت.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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