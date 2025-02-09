شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة عملية وودية و7 دقائق لكل طاقم فى ختام اليوم الأول لورشة تطوير التحكيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت فعاليات اليوم الأول لورشة تطوير التحكيم المقامة حاليًا بمركز المنتخبات الوطنية والتى يحاضر فيها الثنائى السويسرى ماسيمو بوساكا المدير الفنى للجنة الحكام بالاتحاد الدولى والكولومبى أوسكار رويز المحاضر الدولى.

وشهدت الفترة المسائية مرانا بدنيا أعقبه محاضرة عملية، حيث أقيمت مباراة ودية بين فريقين من الشباب على ملعب مركز المنتخبات، وتولى كل طاقم تحكيمى إدارة 7 دقائق من عمر المباراة، فى حضور ومتابعة من بوساكا وأوسكار وأعضاء لجنة شئون التحكيم.

وتولى بوساكا تصحيح الأخطاء وإيقاف المباراة لإعطاء التوجيهات ومناقشة القرارات مع طاقم التحكيم، وفقًا لما تم شرحه خلال المحاضرات النظرية ومحاضرات الفيديو فى الفترة الصباحية.

وأبدى الحكام سعادتهم بالاستفادة الكبيرة التى تحققت خلال اليوم الأول.

وتختتم غدًا الإثنين ورشة تطوير التحكيم ويتضمن البرنامج محاضرات نظرية وعملية وفيديو ويحاضر فيها أوسكار رويز المحاضر الدولى.