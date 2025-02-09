بتروجت يستعيد خدمات الفلسطينى حامد حمدان أمام سموحة فى الدورى

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القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق بتروجت بقيادة سيد عيد، خدمات الفلسطينى حامد حمدان لاعب وسط الفريق البترولى أمام سموحة المقرر لها الثلاثاء المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من دورى nile.

وغاب حامد حمدان عن مواجهة بتروجت أمام الأهلى للإيقاف، بعد حصوله على 3 إنذارات، ليصبح جاهزا لتدعيم صفوف الفريق البترولى أمام سموحة.

وخسر فريق بتروجت أمام الأهلى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما فى الجولة الثانية عشرة من بطولة الدورى.

واكتفى فريق بتروجت بالتعاقد مع صفقة واحدة خلال الانتقالات الشتوية التى انتهت أمس السبت، بضم أدهم حمدان لاعب الوسط قادما من البنك الأهلى فى صفقة انتقال حر، بينما رحل عن صفوفه أحمد رضا لاعب الوسط إلى الأهلى.

ويحتل فريق بتروجت المركز التاسع فى ترتيب جدول الدورى برصيد 17 نقطة، جمعها من الفوز فى 4 لقاءات والتعادل فى 5 مواجهات والخسارة فى 3 مباريات، سجل لاعبو الفريق البترولى 11 هدفا وسكنت شباكهم 9 أهداف.