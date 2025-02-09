شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوعان يفصلان ياسر إبراهيم عن الانتظام فى مران الأهلى الجماعى والان مع تفاصيل الخبر

يواصل ياسر إبراهيم لاعب الأهلي أداء برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، والذي تعرض له مؤخرا، ويغيب بسببه عن المشاركة في مباريات الفريق الأحمر.

وكشف مصدر بالأهلي أن ياسر إبراهيم يحتاج إلى أداء برنامج تأهيلي لمدة أسبوعين قبل الانتظام في التدريبات الجماعية، حيث من المتوقع أن يعود للمشاركة في المباريات نهاية فبراير الجاري أو أول مارس على أقصى تقدير.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم، الأحد، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، في إطار الاستعداد لمباراة غزل ‏المحلة، التي تقام مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر لبطولة الدوري.‏

وخاض اللاعبون فقرات بدنية متنوعة ضمن برنامج الأحمال الذي وضعه الجهاز الفني، قبل الانتقال إلى تنفيذ مجموعة من التدريبات ‏التخصصية والخططية التي أشرف عليها مارسيل كولر المدير الفني.‏

وخاض حراس الفريق مرانًا قويًّا تحت قيادة ميشيل يانكون، الذي حرص على تخصيص فقرات كاملة للتعامل مع مختلف المواقف ‏خلال المباريات.‏

وكان الفريق قد حقق الفوز على بتروجت بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة ‏الماضية من البطولة.‏