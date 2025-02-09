شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى يعقد جلسة مع اللاعبين قبل مران سيراميكا استعدادا لزد فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أيمن الرمادى المدير الفنى لفريق سيراميكا، على عقد جلسة مع لاعبى الفريق قبل بدء مران اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة زد الأربعاء المقبل، فى إطار منافسات الأسبوع الثالث عشر من دوري nile.

وتحدث أيمن الرمادى مع اللاعبين عن تراجع المستوى والنتائج فى الفترة الأخيرة بعد الهزيمة أمام سموحة وفاركو فى آخر مواجهتين فى بطولة الدورى.

وحذر الرمادى اللاعبين من التهاون خلال المباريات المقبلة، مؤكدا أن أى لاعب معرض للجلوس على دكة البدلاء، وأن العطاء والتركيز هو فقط من يضمن للاعبين المشاركة بشكل أساسى.

ويستعيد سيراميكا خدمات الثنائى محمود عبد الحفيظ زلاكة وأحمد رمضان بيكهام أمام زد الأربعاء المقبل، فى إطار منافسات الأسبوع الثالث عشر من دوري nile.

وغاب أحمد رمضان بيكهام عن مباراة فاركو للإيقاف، بعد حصوله على 3 إنذارات، بجانب إصابته بكدمة قوية في وتر أكيلس، ولكن تعافى اللاعب وسيبدأ المشاركة بشكل طبيعي في المران في انتظار قرار أيمن الرمادى.

وتعاقد سيراميكا مع محمد رضا بوبو قادما من بيراميدز، والجزائرى عمر بلخير وأحمد عبد الرحمن من راية ومازن ياسر من الجونة، بجانب تفعيل عقد شراء أحمد القندوسى من الأهلى لمدة موسمين ونصف الموسم.