شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد مودرن يهزم المنصورة بهدفين مقابل هدف بالمحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز السكة الحديد مودرن على المنصورة بهدفين مقابل هدف ضمن فعاليات الجولة الـ21 من مسابقة دورى المحترفين، ليرتفع رصيد أبناء السكة إلى 31 نقطة ويرتقى للمركز السابع، بينما تجمد رصيد أبناء الدقهلية عند 17 نقطة في المركز السابع عشر ويصعب موقفه في جدول الترتيب.

وفى إطار مباريات نفس الجولة نجح وادى دجلة في تحقيق الفوز على لافيينا بهدف دون مقابل في الثوانى الأخيرة من عمر المباراة التي أقيمت بينهما بمنتجع الأسيوطى ضمن فعاليات الجولة الـ21 لمسابقة دورى المحترفين.

بهذه النتيجة حافظ وادى دجلة على صدارة جدول الترتيب برصيد 43 نقطة، بينما تجمد رصيد لافيينا عند 21 نقطة في المركز الرابع عشر .

وفى إطار مباريات نفس الجولة حقق أبو قير للأسمدة فوزا غاليا على راية بهدف دون مقابل، ليرتفع رصيده إلى 40 نقطة ويصعد لوصافة المجموعة للمرة الأولى منذ انطلاق المسابقة، في الوقت الذى تعادل فيه المقاولون سلبيا مع الداخلية ليأتى في المركز الثالث برصيد 39 نقطة.



وجاءت باقى النتائج على النحو التالى : -

وى 0 – 1 بترول أسيوط

كهرباء الإسماعيلية 1 – 2 أسوان

سبورتنج 2 – 0 بلدية المحلة

القناة 1 – 0 السويس