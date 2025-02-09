شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى يجهز صفقات سيراميكا الجديدة للعودة للانتصارات أمام زد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسلح نادي سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، بصفقاته الجديدة من أجل العودة لسكة الانتصارات مجددا، بعد الهزيمة في آخر مباراتين أمام سموحة وفاركو في بطولة الدوري.

ونجح سيراميكا في تدعيم صفوفه خلال الانتقالات الشتوية بـ4 صفقات قوية بالإضافة إلى تفعيل بند الشراء بناء على تعليمات أيمن الرمادي المدير الفني للفريق.

وتعاقد سيراميكا مع محمد رضا بوبو قادما من بيراميدز، والجزائرى عمر بلخير وأحمد عبد الرحمن من راية ومازن ياسر من الجونة، بجانب تفعيل عقد شراء أحمد القندوسى من الأهلى لمدة موسمين ونصف الموسم.

ووضع أيمن الرمادى برنامجا تأهيليا لتجهيز الثلاثى محمد رضا بوبو ومازن ياسر وأحمد عبد الرحمن، من أجل الاستعانة بهم أمام زد فى المباراة المقبلة، لتعويض الغيابات التى يعانى منها الفريق فى الفترة الماضية.

ويدرس الرمادى الاستعانة بمحمد رضا بوبو لتعويض غياب أحمد القندوسى؛ بسبب إيقافه 3 مباريات، على خلفية الطرد الذى حصل عليه أمام سموحة، وتم إيقافه 3 مباريات، ويأمل أن يكون بوبو جاهزا بشكل كامل لتعويض القندوسى.

ويستعيد سيراميكا خدمات الثنائى محمود عبد الحفيظ زلاكة وأحمد رمضان بيكهام أمام زد الأربعاء المقبل، فى إطار منافسات الأسبوع الثالث عشر من دوري nile.

وغاب أحمد رمضان بيكهام عن مباراة فاركو للإيقاف بعد حصوله على 3 إنذارات بجانب إصابته بكدمة قوية في وتر إكيليس ولكن تعافى اللاعب وسيبدأ المشاركة بشكل طبيعي في المران في انتظار قرار أيمن الرمادى.