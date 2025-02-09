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تركيز في مران الأهلي.. وتدريبات تأهيلية لـ"وسام وطاهر وبن شرقي".. صور

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  • تركيز في مران الأهلي.. وتدريبات تأهيلية لـ"وسام وطاهر وبن شرقي".. صور 1/23
  • تركيز في مران الأهلي.. وتدريبات تأهيلية لـ"وسام وطاهر وبن شرقي".. صور 2/23
  • تركيز في مران الأهلي.. وتدريبات تأهيلية لـ"وسام وطاهر وبن شرقي".. صور 3/23
  • تركيز في مران الأهلي.. وتدريبات تأهيلية لـ"وسام وطاهر وبن شرقي".. صور 4/23
  • تركيز في مران الأهلي.. وتدريبات تأهيلية لـ"وسام وطاهر وبن شرقي".. صور 5/23
  • تركيز في مران الأهلي.. وتدريبات تأهيلية لـ"وسام وطاهر وبن شرقي".. صور 6/23
  • تركيز في مران الأهلي.. وتدريبات تأهيلية لـ"وسام وطاهر وبن شرقي".. صور 7/23
  • تركيز في مران الأهلي.. وتدريبات تأهيلية لـ"وسام وطاهر وبن شرقي".. صور 8/23
  • تركيز في مران الأهلي.. وتدريبات تأهيلية لـ"وسام وطاهر وبن شرقي".. صور 9/23
  • تركيز في مران الأهلي.. وتدريبات تأهيلية لـ"وسام وطاهر وبن شرقي".. صور 10/23
  • تركيز في مران الأهلي.. وتدريبات تأهيلية لـ"وسام وطاهر وبن شرقي".. صور 11/23
  • تركيز في مران الأهلي.. وتدريبات تأهيلية لـ"وسام وطاهر وبن شرقي".. صور 12/23
  • تركيز في مران الأهلي.. وتدريبات تأهيلية لـ"وسام وطاهر وبن شرقي".. صور 13/23
  • تركيز في مران الأهلي.. وتدريبات تأهيلية لـ"وسام وطاهر وبن شرقي".. صور 14/23
  • تركيز في مران الأهلي.. وتدريبات تأهيلية لـ"وسام وطاهر وبن شرقي".. صور 15/23
  • تركيز في مران الأهلي.. وتدريبات تأهيلية لـ"وسام وطاهر وبن شرقي".. صور 16/23
  • تركيز في مران الأهلي.. وتدريبات تأهيلية لـ"وسام وطاهر وبن شرقي".. صور 17/23
  • تركيز في مران الأهلي.. وتدريبات تأهيلية لـ"وسام وطاهر وبن شرقي".. صور 18/23
  • تركيز في مران الأهلي.. وتدريبات تأهيلية لـ"وسام وطاهر وبن شرقي".. صور 19/23
  • تركيز في مران الأهلي.. وتدريبات تأهيلية لـ"وسام وطاهر وبن شرقي".. صور 20/23
  • تركيز في مران الأهلي.. وتدريبات تأهيلية لـ"وسام وطاهر وبن شرقي".. صور 21/23
  • تركيز في مران الأهلي.. وتدريبات تأهيلية لـ"وسام وطاهر وبن شرقي".. صور 22/23
  • تركيز في مران الأهلي.. وتدريبات تأهيلية لـ"وسام وطاهر وبن شرقي".. صور 23/23

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القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر

الأحد، 09 فبراير 2025 07:22 م

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الأحد، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، في إطار الاستعداد لمباراة غزل ‏المحلة، التي تقام مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر لبطولة الدوري.

وسيطرت حالة من التركيز والمرح وظهرت الابتسامة على وجه اللاعبين في إطار التحضير لمباراة المحلة، فيما شهد التدريب خوض وسام أبو علي وطاهر محمد تدريبات تأهيلية، فيما خاض أشرف بن شرقي مران الجري حول الملعب، بينما تواجد ياسر إبراهيم لمتابعة برنامجه العلاجي.

خاض اللاعبون فقرات بدنية متنوعة ضمن برنامج الأحمال الذي وضعه الجهاز الفني، قبل الانتقال إلى تنفيذ مجموعة من التدريبات ‏التخصصية والخططية التي أشرف عليها مارسيل كولر المدير الفني.‏

خاض حراس الفريق مرانًا قويًّا تحت قيادة ميشيل يانكون، الذي حرص على تخصيص فقرات كاملة للتعامل مع مختلف المواقف ‏خلال المباريات.‏

وكان الفريق قد حقق الفوز على بتروجت بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة ‏الماضية من البطولة.‏

ابتسامة معلول وربيعة والسولية
ابتسامة معلول وربيعة والسولية

 

افشة
أفشة

 

الاهلي
تدريبات الأهلي

 

الأهلي
تدريبات النادي الأهلي

 

الساعي
الساعي

 

الشناوي
الشناوي

 

العش
العش

 

إمام والشحات
إمام والشحات

 

امام
امام

 

بن شرقي
بن شرقي

 

جريدي
جراديشار 

 

ربيعة
ربيعة

 

رضا
رضا

 

سمير
سمير

 

طاهر
طاهر

 

فؤاد
فؤاد

 

كوكا
كوكا

 

معلول
معلول

 

هاني
هاني

 

وسام من مران الجري
وسام من مران الجري

 

وسام
وسام

 

ياسر يؤدي برنامجه التأهيلي
ياسر يؤدي برنامجه التأهيلي

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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