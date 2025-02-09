شكرا لقرائتكم خبر عن تركيز في مران الأهلي.. وتدريبات تأهيلية لـ"وسام وطاهر وبن شرقي".. صور والان مع تفاصيل الخبر

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الأحد، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، في إطار الاستعداد لمباراة غزل ‏المحلة، التي تقام مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر لبطولة الدوري.

وسيطرت حالة من التركيز والمرح وظهرت الابتسامة على وجه اللاعبين في إطار التحضير لمباراة المحلة، فيما شهد التدريب خوض وسام أبو علي وطاهر محمد تدريبات تأهيلية، فيما خاض أشرف بن شرقي مران الجري حول الملعب، بينما تواجد ياسر إبراهيم لمتابعة برنامجه العلاجي.

خاض اللاعبون فقرات بدنية متنوعة ضمن برنامج الأحمال الذي وضعه الجهاز الفني، قبل الانتقال إلى تنفيذ مجموعة من التدريبات ‏التخصصية والخططية التي أشرف عليها مارسيل كولر المدير الفني.‏

خاض حراس الفريق مرانًا قويًّا تحت قيادة ميشيل يانكون، الذي حرص على تخصيص فقرات كاملة للتعامل مع مختلف المواقف ‏خلال المباريات.‏

وكان الفريق قد حقق الفوز على بتروجت بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة ‏الماضية من البطولة.‏



ابتسامة معلول وربيعة والسولية



أفشة



تدريبات الأهلي



تدريبات النادي الأهلي



الساعي



الشناوي



العش



إمام والشحات



امام



بن شرقي



جراديشار



ربيعة



رضا



سمير



طاهر



فؤاد



كوكا



معلول



هاني



وسام من مران الجري



وسام