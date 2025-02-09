شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. فقرات بدنية متنوعة وتدريبات تخصصية تحت إشراف كولر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقرالأحد، 09 فبراير 2025 06:58 م
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم، الأحد، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، في إطار الاستعداد لمباراة غزل المحلة، التي تقام مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر لبطولة الدوري.
وخاض اللاعبون فقرات بدنية متنوعة ضمن برنامج الأحمال الذي وضعه الجهاز الفني، قبل الانتقال إلى تنفيذ مجموعة من التدريبات التخصصية والخططية التي أشرف عليها مارسيل كولر المدير الفني.
خاض حراس الفريق مرانًا قويًّا تحت قيادة ميشيل يانكون، الذي حرص على تخصيص فقرات كاملة للتعامل مع مختلف المواقف خلال المباريات.
وكان الفريق قد حقق الفوز على بتروجت بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الماضية من البطولة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز