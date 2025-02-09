شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. فقرات بدنية متنوعة وتدريبات ‏تخصصية تحت إشراف كولر والان مع تفاصيل الخبر

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم، الأحد، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، في إطار الاستعداد لمباراة غزل ‏المحلة، التي تقام مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر لبطولة الدوري.‏

وخاض اللاعبون فقرات بدنية متنوعة ضمن برنامج الأحمال الذي وضعه الجهاز الفني، قبل الانتقال إلى تنفيذ مجموعة من التدريبات ‏التخصصية والخططية التي أشرف عليها مارسيل كولر المدير الفني.‏

خاض حراس الفريق مرانًا قويًّا تحت قيادة ميشيل يانكون، الذي حرص على تخصيص فقرات كاملة للتعامل مع مختلف المواقف ‏خلال المباريات.‏

وكان الفريق قد حقق الفوز على بتروجت بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة ‏الماضية من البطولة.‏