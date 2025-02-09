شكرا لقرائتكم خبر عن الجفالى صفقة الزمالك الجديدة يصل القاهرة وينتظم فى تدريبات الزمالك غداً والان مع تفاصيل الخبر

يظهر التونسى أحمد الجفالى صفقة الزمالك الجديدة فى تدريبات الفريق غدا الاثنين بعد التعاقد مع الابيض فى ميركاتو الشتاء.

ووصل أحمد الجفالى عصر اليوم إلى القاهرة قادمة من تونس ليكون صفقة الزمالك الرابعة بعد التعاقد مع أحمد حسام قادما من الجونة، ومحمود جهاد قادما من فاركو، بالإضافة إلى المغربى صلاح مصدق من نهضة الزمامرة.

كما انتظم المغربي صلاح الدين مصدق، لاعب الزمالك الجديد، فى التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت اليوم، الأحد على ملعب النادي، استعداداً لمباراة فاركو المقبلة فى مسابقة الدوري المصري الممتاز

ووضع الجهاز الفني برنامجا تدريبيا خاصا به لتجهيزه للمشاركة مع الفريق في المباريات المقبلة بعد انضمامه رسمياً لصفوف الزمالك.