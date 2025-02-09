شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشرى يتولى قيادة ديروط بعد لقاء الترسانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقود مصطفى مهنا المدرب العام لديروط مباراة الفريق غداً أمام الترسانة في ختام الجولة الـ21 لمسابقة دورى المحترفين ، ومن المقرر أن يتولى أحمد كشرى المدير الفني الجديد للفريق القيادة الفنية للفريق الأسيوطى عقب انتهاء المباراة مباشرة.

أحمد كشرى رحل بعد مباريات الجولة العشرين من الترسانة وتولى القيادة الفنية لديروط الذى يقبع فى المركز الأخير للدورى برصيد 13 نقطة.

وفى إطار مباريات نفس الجولة نجح وادى دجلة في تحقيق الفوز على لافيينا بهدف مقابل للاشئ في الثوانى الأخيرة من عمر المباراة التي أقيمت بينهما بمنتجع الأسيوطى ضمن فاعليات الجولة الـ21 لمسابقة دورى المحترفين .

بهذه النتيجة حافظ وادى دجلة على صدارة جدول الترتيب برصيد 43 نقطة ، بينما تجمد رصيد لافيينا عند 21 نقطة في المركز الرابع عشر .

وفى إطار مباريات نفس الجولة حقق أبو قير للأسمدة فوزا غاليا على راية بهدف مقابل للاشئ ليرتفع رصيده إلى 40 نقطة ويصعد لوصافة المجموعة للمرة الأولى منذ انطلاق المسابقة ، في الوقت الذى تعادل فيه المقاولون سلبيا مع الداخلية ليأتى في المركز الثالث برصيد 39 نقطة .

وجاءت باقى النتائج على النحو التالى : -

وى 0 – 1 بترول أسيوط

كهرباء الإسماعيلية 1 – 2 أسوان

سبورتنج 2 – 0 بلدية المحلة

القناة 1 – 0 السويس