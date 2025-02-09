شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة تجدد إصابة أشرف بن شرقي فى مران الأهلي وتطورات حالته الطبية والان مع تفاصيل الخبر

اكتفى المغربي أشرف بن شرقي لاعب الأهلي الجديد بأداء مران الجري حول الملعب على هامش تدريب فريقه اليوم، الأحد، ولم يشك اللاعب من تجدد الآلام في العضلة الأمامية التي تعرض للإصابة فيها خلال تواجده في صفوف الريان القطري قبل فسخ عقده بالتراضي والانضمام إلى النادي الأهلي، كما تردد خلال الساعات الماضية، ويسير اللاعب في التأهيل وفقا للبرنامج المحدد من الجهاز الطبي.

وأدى بن شرقي مران الجري حول الملعب، وفقا لبرنامجه التأهيلي، وبسبب عدم شعوره بالجاهزية التامة قبل الانتظام في التدريبات الجماعية، ويسير في برنامجه التأهيلي بشكل طبيعي.

وانتظم بن شرقي في تدريبات الأهلي الجماعية بشكل تدريجي خلال اليومين الماضيين، ويحتاج إلى عدة أيام قبل الانتظام في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

كما خاض وسام أبو علي وطاهر محمد طاهر، لاعبا النادى الأهلى، تدريبات خفيفة بالكرة على هامش مران اليوم باستاد مختار التتش استعداداً لمواجهة غزل المحلة.

ويستعد الأهلى لمواجهة غزل المحلة فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة ببطولة الدوري المصري.

ويواصل الفلسطينى وسام أبو علي، مهاجم الأهلى، الغياب عن فريقه فى مباراة غزل المحلة المقبلة بالدوري، بسبب استمرار تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من شد العضلة الخلفية.