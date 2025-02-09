شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يهزم الترسانة البحرية بثنائية ودياً والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 09 فبراير 2025 06:13 م

فاز فريق الاتحاد السكندري على الترسانة البحرية بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي خاضها زعيم الثغر اليوم، الأحد، ضمن تحضيراته لخوض منافسات الدوري المصري.

وسجل هدفى الاتحاد صفقاته الجديد محمود علاء وكرامو كوامي، فيما شهدت المباراة الودية مشاركة باقي الصفقات الجديدة وظهورها بشكل طيب مثل نور الدين البحار ويوسف نبيه.

وخسر الاتحاد السكندري من نظيره المصري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما أمس بالجولة الـ12 من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويستعد فريق الاتحاد لمواجهة إنبي الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدوري.