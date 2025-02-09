شكرا لقرائتكم خبر عن قياسات بدنية تنتظر طاهر محمد طاهر فى الأهلى اليوم بسبب العضلة الأمامية والان مع تفاصيل الخبر

يجري طاهر محمد طاهر، لاعب النادى الأهلى، قياسات بدنية اليوم، الأحد، لتحديد تطورات تعافيه من الإصابة التى أبعدته عن مباريات المارد الأحمر الأخيرة.

ويستعد الأهلى لمواجهة غزل المحلة فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة ببطولة الدوري المصري.

واقترب طاهر محمد طاهر من الانتظام فى التدريبات الجماعية لفريقه، بعد اقتراب نهاية برنامجه التأهيل للتعافى من تمزق جزئي أسفل العضلة الأمامية في الجزء الخارجى.

وينتظم طاهر محمد طاهر فى التدريبات بعد أسبوع عقب الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة باتشوكا المكسيكي فى نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال للأندية.

طاهر محمد طاهر نجح في حجز مكان أساسي ضمن تشكيل الأهلي منذ بداية الموسم الجاري، حيث شارك خلال الموسم الحالي مع "المارد الأحمر" في 12 مباراة في مختلف المسابقات، وسجل 5 أهداف، وساهم فى صناعة 4 أهداف أخرى.

وتعد هذه هي الانطلاقة الأفضل لصاحب الـ27 عاماً طوال مشواره.

الأهلى افتتح مشواره فى الدوري المصري بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبيا مع البنك الأهلى، وفاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد، ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم واجه بيراميدز وتعادل بهدفين لكل فريق ثم فاز على مودرن سبورت بثلاثية مقابل هدف ثم فاز على بتروجت بهدفين مقابل هدف.