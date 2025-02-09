شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ريدة يلتقى رئيس الاتحاد الكويتى لمناقشة التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 09 فبراير 2025 02:54 م

التقى هانى أبو ريدة ، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ، اليوم الأحد، الشيخ أحمد اليوسف الصباح رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، والوفد المرافق له، خلال زيارته لمقر الاتحاد المصرى الجديد؛ لمناقشة سبل التعاون بين الاتحادين المصري والكويتي.

حضر الاجتماع خالد الدرندلى نائب رئيس الاتحاد المصرى، وأسامة حسين نائب رئيس الاتحاد الكويتي، ووليد درويش ومصطفى أبو زهرة، وطارق أبو العينين ومحمد أبو حسين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى، والدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد.

وأشاد رئيس الاتحاد الكويتي بحفاوة الاستقبال والترحاب الذى حظي به من جانب أبو ريدة ومسئولى الاتحاد المصرى.