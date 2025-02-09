شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سند نجم كرة اليد يصل للهدف الـ1100 مع نيم الفرنسى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 09 فبراير 2025 02:45 م

وصل محمد سند ، لاعب المنتخب الوطنى لكرة اليد، للهدف رقم 1100 فى مسيرته مع نيم الفرنسى المحترف ضمن صفوفه، ليواصل نتائجه الإيجابية فى الدورى الفرنسى.



محمد سند

محمد سند لاعب حفر اسمه بحروف من ذهب فى قلوب المصريين، فى ظل المستويات القوية التى يقدمها مع الفراعنة، ومساهمته فى إحراز الأهداف سواء فى بطولة العالم الأخيرة بمصر أو الأولمبياد الحالية.

واستطاع محمد سند نجم منتخب مصرالأول لكرة اليد فى المساهمة بخبرات احترافية قوية مع منتخب بلاده فى الوصول للمربع الذهبى بدورة الألعاب الأولمبية الحالية طوكيو 2020 و أيضا إحتلال المركز الخامس فى بطولة العالم الأخيرة .

حصد محمد سند، لاعب المنتخب الوطنى لكرة اليد المحترف فى صفوف نيم الفرنسى، جائزة أفضل جناح أيمن فى الدورى الفرنسى للعبة موسم 2022 .

كما تصدر محمد سند قائمة هدافى منتخب مصر لكرة اليد خلال بطولة كأس العالم التى نظمتها مصر يناير 2021، والتى ودعها المنتخب بعد الهزيمة من الدنمارك برميات الترجيح بعد انتهاء المباراة والأشواط الإضافية بالتعادل 35/ 35.