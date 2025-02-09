شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يستعيد خدمات عبد الرحيم دغموم ويفتقد الغندور أمام البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، تحت القيادة الفنية لـ علي ماهر، خدمات الجزائري عبد الرحيم دغموم صانع ألعاب الفريق، في اللقاء المقبل أمام البنك الأهلي، والمقرر إقامته الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدوري.

وكان عبد الرحيم دغموم غاب عن المصري في المباراة الماضية أمام الاتحاد السكندري، بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

فيما تأكد غياب خالد الغندور لاعب خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة البنك الأهلي، جاء ذلك بعد حصول اللاعب على الإنذار الثالث خلال مباراة الاتحاد السكندري والتي انتهت بفوز ابناء بورسعيد بهدفين لهدف.

وكان علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، قرر منح لاعبيه راحة سلبية لمدة يوم واحد، عقب الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في الدوري.

وانفرد المصري بالمركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 22 نقطة بعدما خاض 12 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 4 أخرى وخسر مواجهتين، وسجل لاعبو المصري 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.

ونجح النادي المصري في التعاقد مع 3 لاعبين خلال الميركاتو الشتوي الأخير، حيث تعاقد مع النيجيري جون إيبوكا مهاجم سيراميكا لنهاية الموسم، ومصطفى أبو الخير لاعب وسط الأهلي لثلاثة مواسم ونصف، وأحمد علي عامر لاعب فريق النجوم لثلاثة مواسم ونصف أيضاً، وفي المقابل وافق المصري على إعارة سمير فكري للاتحاد السكندري.