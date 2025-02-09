شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن محمد شوقى نائب المدير الرياضى الجديد لفريق الكرة بالأهلي؟ والان مع تفاصيل الخبر

أنهى النادى الاهلى المرحلة الأولى من خطة تطوير قطاع الكرة، والتي ركزت على تلبية احتياجات الفريق الأول ووضع آليات العمل الداخلية للفترة القادمة.

وفي ذات الإطار، وبعد اجتماع مسئولى قطاع الكرة بالأهلى، تقرر تعيين محمد شوقي نائباً للمدير الرياضي لشؤون الفريق الأول لكرة القدم، أما المرحلة الثانية من التطوير فتشمل باقى قطاع الكرة بهدف تعزيز البناء الرياضي الشامل، وتحقيق الأهداف المنشودة.

ويستعد الأهلى لمواجهة غزل المحلة فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة ببطولة الدوري المصري.

بدأ محمد شوقي مسيرته الكروية في نادي بورفؤاد، ثم انتقل إلى النادي المصري لمدة 3 سنوات، ثم انتقل إلى النادي الأهلي، وعرف بتسديداته القوية ومهارته داخل الملعب، ثم انتقل إلى نادي ميدلسبرة الإنجليزي، قبل أن ينتقل إلى نادي قيصري سبور التركي الذي فسخ تعاقده معه بعد 6 شهور فقط، وكان على وشك الانتقال إلى ليرس البلجيكي ولكن الصفقة تعطلت، وعاد في النهاية للمارد الأحمر من جديد وقضى مع الأحمر فترة ثم انتقل إلى النفط العراقي ثم كلنتن الماليزي وأخيرًا المقاولون العرب.

وفي بدايته لعب حارس مرمي، وكان يتمنى أن يستمر فى هذا المركز، ولكن عندما لعب في بورفؤاد تم توظيفه كصانع ألعاب وأجاد فى هذا المركز، ثم وظفه شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر وقتها فى مركز "الديفندر".

وعلى مدار حياته الكروية، تمكن اللاعب من حجز مكان أساسي في أي تشكيله في جميع الأندية التي انضم إليها، وتمكن من خوض 178 مباراة، أحرز 16 هدفًا.

وتمكن محمد شوقي من الفوز بـ3 بطولات دوري عام، وفاز بـ 3 ألقاب كأس مصر، بالإضافة إلى أنه توج ببطولة دوري أبطال إفريقيا مرتين، ونال برونزية كأس العالم للأندية مع الأهلى.

حصد لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية مرتين، وأحرز هدفًا مميزًا في مرمى البرازيل في كأس العالم للقارات 2009، ومع منتخب الشباب حصد المركز الثالث في بطولة إفريقيا، وحقق المركز الأول مع في الدورة الدولية بشيلي، وتوج بالمركز الأول في بطوله الجمهورية 3 مرات، ونال لقب أفضل لاعب وسط مدافع "ديفندر" في كأس العالم للشباب بالأرجنتين، وخاض شوقي بقميص المنتخب 68 مباراة أحرز فيها 15 هدفًا.

أنهى محمد شوقي حياته الكروية في فريق المقاولون العرب فى 31 يوليو 2015، حيث خاض 11 مباراة قبل أن يبتعد عن المشاركة مع "ذئاب الجيل"، لينتهى الأمر باعتزال اللاعب ثم اتجه لمجال التدريب وتولى منصب المدرب المساعد فى جهاز منتخب مصر إبان وجود البرتغالى كيروش كما تولى محمد شوقى منصب المدرب المساعد فى المنتخب الاوليمبى إبان تواجد شوقى غريب ، وكان محمد شوقى يشغل منصب نائب مدير قطاع الناشئين بالاهلى قبل الاعلان رسمياً عن تعيينه نائب للمدير الرياضى بالفريق الاول.