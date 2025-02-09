انطلاق ورشة تطوير الحكام بحضور بوساكا ورويز

القاهرة - سامية سيد - انطلقت ورشة عمل تطوير الحكام باتحاد الكرة تحت إشراف FIFA ، وتعقد الورشة على مدار يومين بحضور ماسيمو بوساكا مدير لجنة الحكام بالاتحاد الدولي، كما يحاضر بها أوسكار جوليان رويز المحاضر بالاتحاد الدولي.

يأتي ذلك فى إطار سياسة الاتحاد لتطوير التنمية المستدامة من خلال ورش عمل مكثفة تحت إشراف مسئولين فى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"؛ لوضع ضربة البداية للتطوير الشامل على جميع المستويات، أبرزها الفني والإداري، إلى جانب منظومة التحكيم المصري، وهذا ما يسعى له مجلس الإدارة الحالي، منذ تولى المسئولية فى ديسمبر الماضى.

برنامج المعسكر بدأ أمس الأول بمحاضرة الافتتاح ومحاضرات نظرية، بينما الفترة المسائية كانت للتطبيقات العملية بالملعب لمدة ساعتين، وذلك في حضور المحاضر الدولي أوسكا لوبيز، إلى جانب لجنة الحكام برئاسة وجيه أحمد والأعضاء عزب حجاج وهشام صلاح، وفهيم عمر وجهاد جريشة وسيد مراد ومهند ديبا والمسئول الإداري باللجنة أحمد فاروق.

بينما يشهد غدا محاضرات نظرية، وعرض حالات فيديو تسيت وأوفسيت تيست إلى جانب بعض من الحالات التي شهدت جدلا كبيرا بتدخل الـVAR، وأيضا مناقشة ومراجعة بروتوكول الـVAR خلال فعاليات الورشة، ثم محاضرة الختام التي ستقام مساء غد الإثنين.