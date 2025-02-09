شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتسلم قناع الوجه من أجل عودة يحيى عطية الله للتدريبات والان مع تفاصيل الخبر

تسلم الجهاز الطبى بالنادى الأهلى ، برئاسة أحمد جاب الله، قناع الوجه الطبى الذى سيرتديه المغربى يحيى عطية الله لاعب من إحدى الشركات الأوروبية المتخصصة فى تصنيع قناع الوجه، بعد الحصول على المقاسات الخاصة به، تمهيدًا لتجهيزاللاعب لارتدائه بداية من الأسبوع المقبل، على أن يعود يحيى عطية الله للتدريبات الجماعية بعد شهر.

وتأكد خروج الدولي المغربي يحيى عطية الله من قائمة الفريق لمباراة الزمالك، المقرر لها 22 فبراير الجاري فى الجولة 15 من بطولة الدوري الممتاز، حسب تأكيدات الجهاز الطبي للفريق بقيادة أحمد جاب الله.

ويعاني يحيى عطية الله من إصابة فى الوجه يؤدي على إثرها برنامجاً تأهيلياً حالياً للتعافي من هذه الإصابة التي تعرض لها فى مباراة سموحة 7 يناير الماضي والتي فاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة ، وأجرى يحيى عطية الله جراحة لتثبيت كسر مضاعف في عظام الوجه، ويخوض حالياً برنامجا تأهيليا للتعافي من الإصابة.

ويستعد الأهلى لمواجهة غزل المحلة فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة ببطولة الدوري المصري.

وتعاقد الأهلي مع يحيى عطية الله الصيف الجاري من النادي الروسي لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 250 ألف يورو، مع وجود بند لشراء اللاعب نهائياً مقابل مليون و500 ألف يورو.

وظهر الدولي المغربي بشكل جيد مع الأهلي الفترة الماضية بشكل جعل الجميع داخل النادي، وفي مقدمتهم مارسيل كولر الذى يُطالب بشرائه نهائياً، رغم عودة الدولي التونسي علي معلول للقيد فى قائمة المارد الاحمر بعد الإصابة الطويلة التي عاني منها اللاعب بقطع في وتر أكيلس والتي أبعدته عن قائمة الفريق.

الأهلى افتتح مشواره فى الدوري المصري بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبيا مع البنك الأهلى، وفاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد، ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم واجه بيراميدز وتعادل بهدفين لكل فريق ثم فاز على مودرن سبورت بثلاثية مقابل هدف ثم فاز على بتروجت بهدفين مقابل هدف.