شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للشباب وصيفا فى قائمة الأكثر تتويجا بأمم أفريقيا تحت 20 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتل منتخب مصر للشباب المركز الثاني فى قائمة أكثر المنتخبات تتويجًا ببطولة أمم أفريقيا تحت 20 عامًا، بعدما نجح فى تحقيق اللقب 4 مرات عبر تاريخه، متساويًا مع غانا، بينما تتصدر نيجيريا القائمة كأكثر المنتخبات فوزًا بالبطولة.

وتُعد نيجيريا صاحبة الرقم القياسي فى التتويج بالبطولة، حيث حققت اللقب 7 مرات أعوام 1983، 1985، 1987، 1989، 2005، 2011، و2015، منها ثلاثة ألقاب منذ تطبيق نظام البطولة الموحدة.

أما منتخب مصر فتُوج باللقب القاري أربع مرات أعوام 1981، 1991، 2003، و2013، وهو نفس عدد ألقاب منتخب غانا، الذي فاز بالبطولة في 1993، 1999، 2009، و2021.

توجد من بين المنتخبات الأخرى التي توجت باللقب مرة واحدة، كل من الجزائر (1979)، الكاميرون (1995)، المغرب (1997)، أنغولا (2001)، الكونغو (2007)، زامبيا (2017)، مالي (2019) والسنغال (2023).