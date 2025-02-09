شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن تعيين محمد شوقي نائبا للمدير الرياضي لشؤون الفريق الأول والان مع تفاصيل الخبر

أنهى النادى الاهلى المرحلة الأولى من خطة تطوير قطاع الكرة والتي ركزت على تلبية احتياجات الفريق الأول ووضع آليات العمل الداخلية للفترة القادمة.

وفي ذات الإطار، وبعد اجتماع مسئولو قطاع الكرة بالأهلى تقرر تعيين محمد شوقي نائبا للمدير الرياضي لشؤون الفريق الأول لكرة القدم، أما المرحلة الثانية من التطوير، فسوف تشمل باقي قطاع الكرة بهدف تعزيز البناء الرياضي الشامل، وتحقيق الأهداف المنشودة.

ويستعد الأهلى لمواجهة غزل المحلة فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة ببطولة الدوري المصري.

الأهلى افتتح مشواره فى الدوري المصري بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبيا مع البنك الأهلى، وفاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد، ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم واجه بيراميدز وتعادل بهدفين لكل فريق ثم فاز على مودرن سبورت بثلاثية مقابل هدف ثم فاز على بتروجت بهدفين مقابل هدف.