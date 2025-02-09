شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة مفاوضات الزمالك مع مؤمن سليمان لخلافة جروس فى تدريب الفريق والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مقرب من مؤمن سليمان ، المدير الفنى لفريق أهلى بنى غازى الليبى، أنه لم يتلق أى اتصال من مسئولى الزمالك فى الفترة الحالية لتدريب الفريق، حال رحيل السويسرى جروس.

وقال المصدر لـ"الخليج 365"، إن مؤمن سليمان مرتبط بعقد مع الأهلى الليبى لنهاية الموسم، حيث تولى المهمة فى نوفمبر الماضى بعقد مدته عام، بالإضافة إلى أن عقد المدرب به شرط جزائي مع الفريق الليبى.

وأضاف المصدر، أن الزمالك تواصل مع سليمان بعد رحيل جوميز ، لكنه أخطر مسئولى القلعة البيضاء بأن عقده مستمر مع الفريق الليبى وبه شرط جزائي أيضاً، ووقتها توقف التواصل مع الزمالك بعد ذلك.

وكان مصدر بالزمالك كشف أن استمرار جروس فى تدريب الزمالك مرهون بالنتائج التي يحققها مع الفريق، مؤكداً أن المباريات المقبلة، خاصة لقاء الأهلي فى الدوري، سيحدد بنسبة كبيرة مصير المدرب السويسري مع الفريق الأبيض.