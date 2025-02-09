شكرا لقرائتكم خبر عن إنفانتينو يعتذر عن عدم حضور حفل الأهلي لاستقبال كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

اعتذر جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا"، عن عدم حضور الحفل العالمي الذي يُنظّمه النادي الأهلي يومي 13 و14 فبراير الجاري لاستقبال النسخة الأصلية من كأس العالم للأندية ، بسبب ارتباطه بالتواجد فى الولايات المتحدة الأمريكية خلال هذا التوقيت.

وكان الأهلي قد وجه دعوة رسمية لرئيس فيفا لحضور هذا الحدث العالمي، حيث حرص مسئولو القلعة الحمراء على توجيه الدعوة للكثير من الشخصيات البارزة فى الرياضة المصرية والعالمية لحضور هذا الحدث العالمي، في مقدمتهم إنفانتينو الذي إعتذر عن عدم الحضور خلال الساعات الماضية.

كما وجه النادي الأهلي الدعوة للجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ،وهاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، بجانب حسن حمدي ومحمود طاهر ريئيسا النادي السابقين للتواجد في هذا الإستقبال.

وتقرر إقامة حفل خاص وترتيبات كُبرى لهذا الحدث الاستثنائي في القاهرة وتحديداً بملعب التتش يوم 13 فبراير وفي معبد حتشبسوت بالدير البحري بالأقصر يوم 14 الشهر ذاته ووجه الأهلي الدعوة لشخصيات كبيرة ورموز الرياضة المصرية والعالمية لحضور هذا الحدث.

ومن المقرر أن تصل النسخة الأصلية من كأس العالم للأندية على متن طائرة خاصة، وتقام بطولة كأس العالم للأندية بمشاركة 32 نادياً لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 25 يونيو إلى 13 يوليو المقبل، ويشارك فيها الأهلي ضمن منافسات المجموعة الأولى مع إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.