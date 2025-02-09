شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مشاركة وسام أبو علي فى مباريات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 09 فبراير 2025 01:29 م

يخضع وسام أبو علي، مهاجم الأهلي ، لفحص طبي عقب مباراة الإسماعيلي لتحديد موقفه من لقاء الزمالك المقرر له 22 فبراير الجاري فى بطولة الدوري الممتاز.

ويعاني وسام أبو علي من إصابة فى العضلة الخلفية يخوض بسببها برنامجاً تأهيلياً حالياً للتعافي تمهيداً للمشاركة فى تدريبات الفريق الجماعية.

وحسب تأكيدات الجهاز الطبي للأهلي، فإن وسام أبو علي يخوض حالياً المرحلة التأهيلية الأخيرة، وسيعود بعد أسبوع أو 10 أيام قبل المشاركة فى التدريبات الجماعية والمباريات.

ويلتقي الأهلي مع غزل المحلة ، ثم الإسماعيلي، ثم الزمالك أيام 11 و16 و22 فبراير الجاري على التوالي وتقام المباريات الثلاث فى السابعة مساءً.