شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن عرابي فى ختام بطولة الجمهوية للملاكمة للرجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم، الأحد، منافسات بطولة الجمهورية للملاكمة للرجال التي تقام فى مدينة بورسعيد تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، واللواء محب حبشي محافظ بورسعيد خلال الفترة من 3 إلى 9 فبراير الجاري.

وسيكون المنافسة على أشدها بين أندية مشروع الموهبة القومي تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، حيث ينافس على 3 ميداليات علي الأقل، فيما ينافس باقي الأندية المؤسسة العسكرية و القناة وشهدت منافسات البطولة صراعا رياضيا خلال الأدوار الاقصائية نظرا لتسابق الملاكمين للانضمام لتجارب تصفيات المنتخب الوطني الأول للرجال التي من المقرر إقامتها عقب بطولة الجمهورية.

وتنطلق المواجهات بمنافسات وزن 48 كجم بمواجهة حازم محمد حسني ونظيره مصطفي محمود محمد، فيما ستكون المواجهة في منافسات وزن 51 كجم بين محمد مصطفي جلال و عمرو خالد جمال.

وعلي صعيد منافسات وزن 54 كجم ينافس عبد الله سعيد ناصر و عبد الرحمن محمد حسن، فيما ستكون منافسات وزن 57كجم بين أمير محمد فرج و مصطفي عادل حمدي.

وفي منافسات وزن 60 كجم ستكون المواجهة بين حسام حسن محمد و فارس فؤاد ثابت، وفي وزن 63 ينافس محمود حسن محمد و عبد الفتاح هشام.



وفي منافسات وزن 76 ينافس إسلام محمد عبد الغني و يوسف عيد الرحيم، وفيً منافسات وزن 71 يواجه احمد عبد الموجود وعمرو خالد ، ام وزن 75 كجم فيواجه سيف الإسلام نظيره عمر السيد رجب، وفيً وزن 80 كجم ينافس محمد حسام علي نظيره فارس عادل متولي .

وستكون المنافسة الأقوى في البطولة بوزن 86 بين الملاكم الأولمبي عبد الرحمن عرابي و نظيره محمود احمد سالم.

وتختتم المباريات بمنافسات وزن 92 كجم محمود محمد محمود و محمد عبد الهادي، وستكون منافسة وزن فوق 92 بين وليد سعيد ومحمد حسين فرج.

وتشهد البطولة مشاركة عدد من أبطال الملاكمة الأولمبيين والعالميين، أمثال عبد الرحمن عرابي ومحمد هيكل وعمر العوضي والذي شارك فى أولمبياد باريس مؤخرا، والتي ستكون نواة لتكوين منتخب الوطني فى مختلف الأوزان خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن تكون تلك البطولة هي التجارب الأولية لاختيار عناصر المنتخب الوطني الأول للرجال والذي يقترب من المشاركة في بطولة ليفربول الدولية التي ينظمها الاتحاد العالمي للملاكمة.

وأعلن الاتحاد العالمي للملاكمة برئاسة الهولندي بوريس فان دير فورست، انضمام مصر فعليا لمظلته، ليصبح بذلك الاتحاد رقم 72 في قائمة الاتحادات المنضمة للاتحاد الخاضع للجنة الأولمبية الدولية.

يذكر أن منطقة بورسعيد برئاسة الدكتور وائل توما تستضيف منافسات بطولة الجمهورية للرجال والتى تشهد مشاركة 378 لاعب من 52 نادي من 21 محافظةفي 13 وزن مختلف والتي من أبرزها الجزيرة والمؤسسة العسكرية و القناة وكذلك مشروع الموهبة.