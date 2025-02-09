شكرا لقرائتكم خبر عن الميركاتو الشتوى يعيد حسابات حسام حسن قبل إعلان قائمة منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر، مستوى اللاعبين الذين انتقلوا بين الأندية خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة قبل إعلان قائمة الفراعنة للمعسكر المقبل استعدادا لخوض مباراتى إثيوبيا وسيراليون فى تصفيات كأس العالم.

ويأمل حسام حسن فى تألق اللاعبين مع أنديتهم الجديدة، بحيث يستطيع توسيع القاعدة واختيار أكثر من لاعب جديد فى كل مركز، ما يساعد على تنفيذ خطة تجديد الدماء والنزول بمعدل الأعمار.

ويراقب "العميد" مصطفى العش مدافع الأهلى الجديد، ومحمود جهاد لاعب الزمالك القادم من فاركو.

وحدد الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام حسن، 17 مارس 2025 للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

يأتى هذا المعسكر في إطار الخطة التي وضعها الجهاز الفني للمنتخب، والتي تهدف لتجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً للمباراتين الحاسمتين.

يذكر أن منتخب مصر يتصدر المجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال 2026، والتي تضم إلى جانبه منتخبات إثيوبيا، وجيبوتي، وغينيا بيساو، وبوركينا فاسو، وسيراليون.

وخاض منتخب مصر حتى الآن 4 مواجهات في التصفيات، حقق خلالها الفوز في 3 مباريات، وتعادل في مباراة واحدة، مما يضعه في مركز متقدم بجدول ترتيب المجموعة.