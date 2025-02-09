شكرا لقرائتكم خبر عن من هو الكولومبى أوسكار رويز المرشح لرئاسة لجنة الحكام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب المحاضر الدولى الكولومبي أوسكار رويز من رئاسة لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، خلال المرحلة المقبلة، بعد مفاضلة بين عدة أسماء وجنسيات مختلفة وذلك فى إطار خطة اتحاد الكرة لتطوير مستوى الحكام ورفع كفاءتهم.

نرصد فى السطور التالية عددا من المعلومات عن الكولومبى أوسكار رويز بعد اقترابه من تولى المهمة:

- يبلغ أوسكار رويز 55 عاما.

- حصل على الشارة الدولية فى الفترة من 1995 وحتى عام 2011 قبل قرار اعتزاله، واتجاهه للعمل في مجال تطوير التحكيم.

- أدار أوسكار رويز مباريات عديدة في بطولات كأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، و2006 في ألمانيا، وكذلك 2010 في جنوب أفريقيا.

- بعد اعتزاله تم تعيينه من قبل فيفا فى منصب مدرب تحكيم وعضو برنامج مساعدة الحكام التابع لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم.

- يتواجد رويز حالياً فى القاهرة للمشاركة فى معسكر تطوير الحكام بصحبة ماسيمو بوساكا مدير لجنة الحكام بالفيفا ويستمر المعسكر حتى غد الاثنين بمشاركة 60 حكما.

ويختتم غدا، الإثنين، معسكر تطوير الحكام، بحضور هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة والسويسري مسيمو بوساكا المدير الفني للجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والذي انطلق أول أمس بمشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر فى حضور 60 حكما.

يأتي هذا فى إطار سياسة الاتحاد لتطوير التنمية المستدامة من خلال ورش عمل مكثفة تحت إشراف مسئولين فى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"؛ لوضع ضربة البداية للتطوير الشامل على جميع المستويات، أبرزها الفني والإداري، إلى جانب منظومة التحكيم المصري، وهذا ما يسعى له مجلس الإدارة الحالي، منذ تولى المسئولية فى ديسمبر الماضى.

برنامج المعسكر بدأ أول أمس بمحاضرة الافتتاح ومحاضرات نظرية، بينما الفترة المسائية كانت للتطبيقات العملية بالملعب لمدة ساعتين، وذلك في حضور المحاضر الدولي أوسكا لوبيز، إلى جانب لجنة الحكام برئاسة وجيه أحمد والأعضاء عزب حجاج وهشام صلاح، وفهيم عمر وجهاد جريشة وسيد مراد ومهند ديبا والمسئول الإداري باللجنة أحمد فاروق.

بينما يشهد غداً محاضرات نظرية، وعرض حالات فيديو تسيت وأوفسيت تيست إلى جانب بعض من الحالات التي شهدت جدلا كبيرا بتدخل الـVAR، وأيضا مناقشة ومراجعة بروتوكول الـVAR خلال فعاليات الورشة، ثم محاضرة الختام التي ستقام مساء غد الإثنين.