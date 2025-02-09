شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتسلّم 200 ألف دولار من الاتحاد الليبي مقابل إعارة كهربا والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 09 فبراير 2025 12:32 م

تسلّم النادي الأهلي 200 ألف دولار خلال اليومين الماضيين من نظيره الاتحاد الليبي خلال الساعات الماضية مقابل إعارة محمود عبد المنعم كهربا لاعب القلعة الحمراء للنادي الليبي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ورحل كهربا من الأهلي لـ نادي الاتحاد الليبي خلال يناير الماضي لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة.

وظهر كهربا للمرة الأولى مع فريقه الجديد ، ضد المجد في الدوري الليبي مساء الثلاثاء الماضي في اللقاء الذي إنتهى بالتعادل بهدف لكثله وسجل كهربا هدف الاتحاد من ركلة جزاء.