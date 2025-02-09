شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أندية تتنافس للهروب من الهبوط.. صراع القاع يشتعل فى دورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" منافسة شرسة بالمراكز المتأخرة لجدول ترتيب المسابقة، حيث تتنافس 5 أندية بشكل قوى للابتعاد عن المنطقة الخطر.

واستقرت رابطة الأندية المصرية المحترفة على هبوط فريقين فقط هذا الموسم عقب تغيير نظام البطولة وتقليل عدد المباريات.

ويأتي فى مقدمة تلك الأندية..

مودرن سبورت

يتذيل فريق مودرن سبورت جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" برصيد 7 نقاط، بعد خوض 12 مباراة، فاز فى مباراة واحدة و7 مباريات هزيمة وتعادل في 4 مباريات.

الجونة

يحتل فريق الجونة المركز قبل الأخير جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" برصيد 7 نقاط أيضاً، حيث حقق الفوز في مباراة واحدة و7 مباريات هزيمة والتعادل فى 4 مباريات.

إنبى

يتواجد فريق إنبى فى المركز السادس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" برصيد 7 نقاط أيضا، حيث حقق الفوز فى مباراة واحدة و7 مباريات هزيمة والتعادل في 4 مباريات.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الخامس عشر فى جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى برصيد 11 نقطة، حيث حقق الفوز في 3 مباريات والتعادل فى مباريتين والهزيمة في 7.

يتواجد الإسماعيلى بالمركز الرابع عشر فى جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" برصيد 12 نقطة، حيث حقق الفوز فى 3 مباريات والتعادل فى مثلها والهزيمة فى 6 مباريات.