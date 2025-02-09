شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سباحة أندية سيتي كلوب يُضيف ميداليتين لرصيده فى بطولة الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرارا للنتائج والعروض الجيدة لمنتخب أندية سيتي كلوب للسباحة في بطولة الجيزة، أضاف أبطال سيتى كلوب ميداليتين إلى رصيدهم لمرحلة 11 سنة، أحرزهما حمزة أحمد غرابة من سيتي كلوب طنطا، حيث فاز بالميدالية الفضية في سباق 100 متر، وببرونزية سباق 200 متر صدر.

وكان عز الدين عبد الفتاح قد أحرز لسيتي كلوب الميدالية الفضية لسباق 50 متر ظهر مع انطلاق البطولة التي بدأت يوم الثلاثاء الماضي وتستمر حتى 22 فبراير الجاري.

يشرف على تدريب اللاعبين جهاز ألعاب الماء بسيتي كلوب طنطا بقيادة وليد عوض الله المدير الفني ومدربي مرحلة 2014 محمد وجدي وأحمد الديناري.

ويعد توالي الفوز في هذه المرحلة السنية مؤشراً لنجاح خطة الجهاز الفني لألعاب الماء بمجموعة أندية سيتي كلوب بقيادة الكابتن طارق لبيب ونائبه الكابتن محمد مسعد بالتركيز على مراحل الناشئين في بناء قاعدة للسباحة في جميع أفرع النادي المنتشرة في أنحاء الجمهورية لخدمة المنتخبات الوطنية في المراحل السنية الناشئة والمستوى الأول مستقبلاً.

كما تأتي خطة السباحة في سيتي كلوب ضمن استراتيجية قطاع الرياضة بالمجموعة بنشر جميع اللعبات الرياضية بين أوساط الأجيال الجديدة في كل المحافظات من خلال فروع سيتي كلوب الموجودة في كل منها ، للمساهمة في مستقبل الرياضة المصرية على أسس سليمة، اضافة للدور المجتمعي الذي تحرص عليه مجموعة أندية سيتي كلوب بربط الناشئين والشباب من أبنائها ومحيط مجتمعاتها بممارسة الرياضة مما يساهم في خلق جيل يكون أحد مقومات الجمهورية الجديدة .



حمزة أحمد غرابة بطل سيتى كلوب طنطا



سيتى كلوب



سيتى كلوب