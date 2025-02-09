شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يُفرج عن مستحقات اللاعبين بعد الفوز على الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

قرر مسئولو النادي المصري الإفراج عن مستحقات لاعبي الفريق، بعد الفوز المهم الذي حققه الفريق البورسعيدي أمس على الاتحاد السكندري في الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري بهدفين مقابل هدف.

وكشف مصدر مسئول بالنادي المصري، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن الساعات المقبلة ستشهد إفراجا عن مستحقات اللاعبين التي سبق تجميدها عقب الهزيمة أمام بتروجت في الدوري، خاصة بعدما نجح اللاعبون في استعادة الانتصارات المحلية بالتأهل لدور الـ 16 في كأس مصر، وكذلك العودة للمربع الذهبي بالدوري.

وكان المصري أعلن، في وقت سابق، تجميد مستحقات اللاعبين وخصم 200 ألف جنيه من كل لاعب عقب الهزيمة أمام بتروجت بهدفين مقابل هدف في الدوري.

ويستعد المصري للقاء المقبل أمام البنك الأهلي والمقرر إقامته يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدوري، والذي يستضيفه استاد السويس الجديد.

وانفرد المصري بالمركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 22 نقطة بعدما خاض 12 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 4 أخرى وخسر مواجهتين، وسجل لاعبو المصري 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.

ونجح النادي المصري في التعاقد مع 3 لاعبين خلال الميركاتو الشتوي الأخير، حيث تعاقد مع النيجيري جون إيبوكا مهاجم سيراميكا لنهاية الموسم، ومصطفى أبو الخير لاعب وسط الأهلي لثلاثة مواسم ونصف، وأحمد علي عامر لاعب فريق النجوم لثلاثة مواسم ونصف أيضاً، وفي المقابل وافق المصري على إعارة سمير فكري للاتحاد السكندري.