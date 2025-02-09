بطولة السعودية: بنزيمة يُعيد الصدارة للاتحاد وقصة رونالدو لا تزال تؤتي ثمارها!

الرياص - اسماء السيد - الرياض (السعودية) : أبى النجم الفرنسي كريم بنزيمة إلّا أنّ يضع بصمته على استعادة فريقه الاتحاد لصدارة الدوري السعودي لكرة القدم، بعدما خطف هدفا ثمينا في الرمق الأخير في مرمى التعاون مهديا "العميد" صدارة مؤقتة تحولت إلى دائمة بعد 24 ساعة فقط، بعدما أوقع ضمك ضيفه الهلال في فخ التعادل في أبها.

بهدفه المؤثر، تقاسم بنزيمة مع زميله السابق في نادي ريال مدريد الإسباني البرتغالي كريستيانو رونالدو، صدارة المشهد في الجولة التاسعة عشرة بعدما احتفل الـ"دون" أيضا بعامه الأربعين عبر رفع عدّاده من الأهداف مع النصر إلى 16 في صدارة هدافي أقوى الدوريات العربية على الإطلاق.

صدارة من صناعة بنزيمة

في مدينة بريدة، وقبل أن تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة، اقتنص بنزيمة هدفا قاتلا في مرمى التعاون (2 1)، مُهديا "العميد" الصدارة، وموقعا على هدفه الشخصي الـ 14 في وصافة ترتيب الهدافين خلف رونالدو.

عن صعوبة الفوز والتسجيل في الرمق الأخير، سأل بنزيمة "ما هي كرة القدم؟ أليست 90 دقيقة؟".

وأضاف "برأيي إذا كان لديك العديد من الفرص وكنت محظوظا ستسجل في 30 ثانية، لكن هذا ليس كل شيء، قد تسجل ثم تستقبل هدفين".

وعلّق مدربه ومواطنه لوران بلان قائلا "ليست المرة الأولى التي نحسم فيها اللقاء في الدقائق الأخيرة" مضيفا "بالنسبة للعقلية والتركيز، هما جيدان، لكن كان يفترض أن ندخل غرفة الملابس بين الشوطين وفريقنا متقدما بهدفين من دون مقابل".

ضمك يعرقل الهلال

جنوبا، لم تجرِ رياح أبها كما اشتهى الموج الأزرق، بعدما نصب ضمك "العنيد" فخ التعادل لحامل اللقب (2 2)، ليتراجع الهلال إلى المركز الثاني متأخرا بنقطتين عن الاتحاد.

أنصف كلام البرتغالي جورجي جيزوس مدرب الهلال منافسه ضمك الذي "آمن بحظوظه واستحق التعادل" وأضاف "واجهنا فريقا قويا ومتمرسا في التحولات، ولا ننسى أن الاتحاد حضر إلى هنا وخسر، والدوري لا يزال طويلا وسنستمر في المباريات المقبلة بمواصلة العمل لتحقيق الدوري".

وكاد الهلال أن يلقى مصير "العميد" بالخسارة (1 2) أمام ضمك قبل أن يتمكن الصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش من معادلة النتيجة (77)، علما أن "الزعيم" أضاع فرصة التقدم في المباراة بعدما أهدر البرتغالي روبن نيفيش ركلة جزاء عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل (1 1).

انتقد الحارس التاريخي السابق لنادي الهلال محمد الدعيع المدرب المخضرم جيزوس معتبرا أن "الهلال يتعثر بأخطاء ما كان يجب أن يقع فيها المدرب".

أضاف الحارس الدولي السابق "التقدم بفارق هدف وحيد غير مطمئن على الإطلاق سواء بالنسبة للاعبين أو الحارس والخط الخلفي. في أي لحظة يمكن أن تتغير النتيجة".

رونالدو يحتفل بعامه الـ 40

أمام أكثر من 20 ألف متفرج، احتفل الـ"دون" رونالدو في "الأول بارك"، وعلى طريقته الخاصة، بهدفه الأول في سن الـ 40، معززا الفوز المريح للنصر على الفيحاء بثلاثية نظيفة نال منها الكولومبي جون دوران الوافد الجديد من أستون فيلا الإنكليزي حصة الأسد بهدفين وضع معهما بصمته الأولى في الدوري.

ورفع أفضل لاعب في العالم خمس مرات، والذي رددت إسمه الجماهير في الدقيقة الأربعين، حصيلته إلى 16 هدفا متربعا على صدارة الهدافين.

وكانت صحيفة ماركا الإسبانية قد خصصت ملفا خاصا عن الهداف التاريخي لريال مدريد بمناسبة عيد ميلاده الأربعين كاتبة "قصة رونالدو لا تزال تؤتي ثمارها حتى اليوم! قوة ذهنية نادرا ما نراها في كرة القدم!"

وأضافت "لا تزال سِجّلات كريستيانو سارية حتى الآن، مباراة تلو الأخرى، يُظهر أن سَنة العقد الذي مّددها مع النصر لها ما يبررها".

ويحلّ "العالمي" ضيفا على الأهلي الأسبوع المقبل في مواجهة وصفها مدربه الإيطالي ستيفانو بيولي بأنها أمام فريق محترم "العمل الجاد يجعلنا نذهب للعب أمام خصم محترم والعودة بالنقاط الثلاث".

"الراقي" يتحفز "العالمي"

في المقابل، أنذر الأهلي ضيفه المرتقب بفوز سهل على الفتح بثنائية حملت توقيع الإنكليزي إيفان توني أمام ما يناهز 17 ألف متفرج في جدة.

وكشف الجزائري رياض محرز نجم "الراقي" أن "التركيز ينصب على مواجهة النصر التي سنلعبها في أرضنا وبين جماهيرنا، ونريد الجميع أن يأتي ليدعمنا لنحقق الفوز"، كاشفا عن رغبة أيضا بالتتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأظهر مدرب الفريق الألماني ماتياس ياسله حماسة لاعبيه لمواجهة النصر "لا أستطيع إشراك كل الأجانب، لأن العدد محدود، والجميع متحمس"، لكنه كشف عن اسقاط اسم نجمه البرازيلي فيرمينو من قائمة الفريق في الدوري "كان قرارا صعبا للنادي، وهذا القرار بناء على القوانين".

ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن إدارة النادي سجلت البرازيلي ويندرسون رودريغيس دو ناسیمنتو غالينو، القادم من بورتو البرتغالي بدلا من نجم ليفربول سابقا.

الصراع يشتعل بين السومة وحمد الله

وتصدر نجم العروبة، السوري عمر السومة، مشهد فوز فريقه على الوحدة (4 2) بعدما بات، حسب موقع "أوبتا" للإحصائيات، أكثر لاعب يسجّل ثنائيات في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين بـ 28 ثنائية متفوقا على نجم الشباب المغربي عبد الرازق حمدلله (27).