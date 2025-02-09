شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مشاركة أحمد الجفالى لاعب الزمالك الجديد فى التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

يصل أحمد الجفالى لاعب الزمالك الجديد والوافد من الاتحاد المنستيرى التونسى إلى القاهرة خلال ساعات للانضمام إلى الفريق رسميا، بعد التعاقد مع صلاح مصدق وأحمد حسام ومحمود جهاد.

ومن المقرر أن يصل الجفالى إلى القاهرة فى الثالثة عصر اليوم، ويكون فى استقباله ممثل عن نادى الزمالك، على أن يشارك فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعي غدا الإثنين.

ووقع الجفالي عقود انتقاله إلى نادي الزمالك لمدة 3 مواسم ونصف مقابل 500 ألف دولار، وحصل النادي التونسي على 200 ألف دولار و300 ألف دولار سيحصل عليها نهاية الموسم.

ورفع مسئولو نادى الزمالك اسم التونسي حمزة المثلوثي من قائمة الفريق، بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وتأتى خطوة الزمالك برفع اسم المثلوثي من أجل الاستفادة بقيد التونسي أحمد الجفالى الوافد الجديد للقلعة البيضاء، خاصة أن المثلوثى سيحتاج إلى وقت طويل للتعافى من الإصابة.