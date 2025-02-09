شكرا لقرائتكم خبر عن 4 وافدين جدد و4 راحلين.. تغير شكل قائمة الأهلي فى الميركاتو الشتوي والان مع تفاصيل الخبر

شهدت قائمة الأهلي تغيرا ملحوظا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، عما كان عليه الحال في بداية الموسم الجاري، بفضل ما طرأ عليها من تعديلات بعد إضافة لاعبين جدد ورحيل البعض الآخر، لتشهد القائمة تغيرا فى الشكل سواء في المحليين أو الأجانب.

وشهدت قائمة الأهلي التعاقد مع 4 صفقات جديدة وهم: نيتس جراديشار وأشرف بن شرقي ومصطفى العش وأحمد رضا، بالإضافة إلى قيد التونسي علي معلول، والذي تم رفع اسمه من القائمة فى بداية الموسم الجاري.

فيما رحل عن قائمة الأهلي كل من، محمود كهربا إلى الاتحاد الليبي وبيرسي تاو إلى قطر القطري، ويوسف أيمن قطع استعارته من الدحيل القطري ومصطفى أبو الخير بيع إلى المصري البورسعيدي، بالإضافة إلى رفع اسم المغربي رضا سليم من القائمة بسبب الإصابة.

وارتبط أكثر من لاعب محلس وأجنبي بالانتقال إلى الأهلي في الميركاتو الشتوي، مثل السويسري ديريك كوتيسا لاعب سيرفيت السويسري، وايهيناتشو لاعب إشبيلية الإسباني، وبلال بوطوبة لاعب هاتاي سبور التركي، وثنائي زد مصطفى زيكو وعبد الرحمن البانوبي، ولكن جميعهم لم ينضموا لأسباب مختلفة سواء رؤية فنية أو المغالاة المالية.

على جانب آخر، يخضع المغربي أشرف داري لاعب الأهلي لاختبار طبي بعد استئناف التدريبات الجماعية لفريقه خلال الساعات القادمة، سواء قبل مباراته أمام غزل المحلة الثلاثاء المقبل أو بعدها، لتحديد موعد انتظام اللاعب فى التدريبات الجماعية.

ويعاني أشرف داري من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية تعرض لها منذ فترة ويغيب بسببها عن المشاركة مع الفريق الأحمر، حيث خضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي لفريقه.

ويحدد الاختبار الطبي الذي يخضع له داري موقفه من نزول التدريبات ومن ثم تجهيزه للمشاركة في المباريات أو استمراره في أجاء برنامجه التأهيلي.

ويواصل عمر كمال عبد الواحد لاعب النادى الأهلى، الغياب عن فريقه فى مباراة غزل المحلة المقبلة بالدوري بسبب ألم العضلة الخلفية.

ويستعد الأهلى لمواجهة غزل المحلة فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة ببطولة الدوري المصري.