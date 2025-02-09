شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يجرى تعديلات فى مراكز لاعبى الزمالك بعد التعاقدات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعدما نجح مسئولو نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، فى إبرام 4 صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية من أجل تدعيم صفوف الفريق، للمنافسة بقوة على جميع البطولات التى ينافس عليها الفارس الأبيض، أصبح أمام الخواجة السويسرى كريستيان جروس مزيد من الخيارات والحلول الفنية.

الزمالك نجح فى التعاقد مع محمود جهاد من نادى فاركو لمدة 4 سنوات ونصف، كما تم التعاقد مع أحمد حسام مدافع الجونة لمدة 4 سنوات ونصف، فيما تم التعاقد مع المغربى صلاح الدين مصدق مدافع فريق نهضة الزمامرة المغربي لمدة 3 سنوات ونصف، كما تم التعاقد مع التونسى أحمد الجفالى من نادى الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي.

محمود جهاد يحجز مركزه في وسط الملعب

ظهر محمود جهاد بمستوى مميز فى أول مشاركة مع الزمالك أمام الإسماعيلى، وبات محمود جهاد أبرز الصفقات التى ضمنت مقعدًا أساسيًا فى تشكيلة جروس، وخاصة فى مركز وسط الملعب، لما يتميز به اللاعب من الزيادة العديدة فى الهجوم، وتمكنه من المشاركة فى الدفاع، بخلاف ميزته فى التسديد على المرمى من خارج منطقة الجزاء.

أحمد حسام يحافظ على مكانه بجانب عبد المجيد

قدم أحمد حسام مستوى مميز بعد مشاركته فى مواجهة الإسماعيلى، وبات اللاعب الأقرب للاستمرار فى مجاورة حسام عبد المجيد فى خط دفاع الفارس الأبيض خلال المرحلة المقبلة.

أحمد الجفالى بديلا لزيزو

التونسى أحمد الجفالى، سيعمل كريستيان جروس على الاعتماد عليه فى الجبهة اليمنى من أجل تجهيزه ليصبح بديلاً مناسبًا لأحمد مصطفى زيزو، خاصة وأن زيزو لا يوجد له بديل فى الفريق الأبيض، وهو ما يدفع جروس لتجهيز اللاعب فى هذا المركز، خاصة وإن الجفالى يجيد اللعب فى الجناحين الأيمن والأيسر.

صلاح مصدق احتياطي للخط الخلفى

ينتظر المغربى صلاح الدين مصدق الحصول على فرصة مع الزمالك، لاظهار امكانياته، حيث سيكون احتياطيًا استراتيجيًا لجروس فى الخط الخلفى، فى ظل اكتمال دفاع الفريق فى الوقت الحالى، ولحين الحصول على الفرصة واثبات مدى جدارته بالمشاركة اساسيًا مع الفريق.