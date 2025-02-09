شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف حقيقة توقيع رمضان صبحى لنادي الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامى أحمد شوبير حقيقة الأنباء التى تتردد حول توقيع رمضان صبحى لاعب فريق بيراميدز لصفوف نادي الزمالك.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى "مع شوبير" عبر أثير إذاعة أون سبورت أف إم، رمضان صبحى جدد لفريق بيراميدز للاستمرار فى صفوفه خلال المرحلة المقبلة ولا صحة لتوقيعه لنادي الزمالك أو أى ناد آخر.

من ناحية أخرى، جاء فريق بيراميدز متصدر مسابقة الدورى، فى مقدمة الأندية التى لم تبرم أى صفقات لتدعيم صفوفه، خاصة أن الفريق السماوى خرج منه يوسف أسامة نبيه لنادى الاتحاد السكندرى، ورضا بوبو لنادى سيراميكا، وأحمد فوزى وعماد ميهوب لنادى المحلة.