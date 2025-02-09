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سيطرة مصرية على لجان الاتحاد الدولي للمصارعة.. اعرف التفاصيل

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سيطرة مصرية على لجان الاتحاد الدولي للمصارعة.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الأحد، 09 فبراير 2025 11:03 ص

أعلن الاتحاد الدولي للمصارعة تشكيلات اللجان الجديدة، بمشاركة عدد كبير من الكوادر المصرية المميزة، وضم التشكيل الجديد للجان الاتحاد الدولي 6 مصريين، جاءت مناصبهم كالتالي:


إبراهيم عادل مصطفى – عضوا في لجنة المصارعة الشاطئية


نبيل الشوربجي – عضوا في اللجنة العلمية


أشرف حافظ – عضوا في لجنة المدربين


مصطفى عماشة – عضوا في لجنة المساواة


سيد جمعة – عضوا في لجنة المشاهير والإرث التاريخي


شريف حلاوة – عضوا في لجنة الحكام


وتتمتع الكوادر المصرية في المصارعة بقدر كبير من الاحترافية والقدرة على التطوير وإنجاز المهام، وهو ما دفع الاتحاد الدولي للاستعانة بها.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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