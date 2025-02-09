شكرا لقرائتكم خبر عن سيطرة مصرية على لجان الاتحاد الدولي للمصارعة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيىالأحد، 09 فبراير 2025 11:03 ص
أعلن الاتحاد الدولي للمصارعة تشكيلات اللجان الجديدة، بمشاركة عدد كبير من الكوادر المصرية المميزة، وضم التشكيل الجديد للجان الاتحاد الدولي 6 مصريين، جاءت مناصبهم كالتالي:
إبراهيم عادل مصطفى – عضوا في لجنة المصارعة الشاطئية
نبيل الشوربجي – عضوا في اللجنة العلمية
أشرف حافظ – عضوا في لجنة المدربين
مصطفى عماشة – عضوا في لجنة المساواة
سيد جمعة – عضوا في لجنة المشاهير والإرث التاريخي
شريف حلاوة – عضوا في لجنة الحكام
وتتمتع الكوادر المصرية في المصارعة بقدر كبير من الاحترافية والقدرة على التطوير وإنجاز المهام، وهو ما دفع الاتحاد الدولي للاستعانة بها.
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