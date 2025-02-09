شكرا لقرائتكم خبر عن سيطرة مصرية على لجان الاتحاد الدولي للمصارعة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 09 فبراير 2025 11:03 ص

أعلن الاتحاد الدولي للمصارعة تشكيلات اللجان الجديدة، بمشاركة عدد كبير من الكوادر المصرية المميزة، وضم التشكيل الجديد للجان الاتحاد الدولي 6 مصريين، جاءت مناصبهم كالتالي:



إبراهيم عادل مصطفى – عضوا في لجنة المصارعة الشاطئية



نبيل الشوربجي – عضوا في اللجنة العلمية



أشرف حافظ – عضوا في لجنة المدربين



مصطفى عماشة – عضوا في لجنة المساواة



سيد جمعة – عضوا في لجنة المشاهير والإرث التاريخي



شريف حلاوة – عضوا في لجنة الحكام



وتتمتع الكوادر المصرية في المصارعة بقدر كبير من الاحترافية والقدرة على التطوير وإنجاز المهام، وهو ما دفع الاتحاد الدولي للاستعانة بها.