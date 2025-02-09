شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يوضح حقيقة إصابة إمام عاشور وبن شرقى فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامى أحمد شوبير حقيقة ما تردد بشأن إصابة الثنائى إمام عاشور وأشرف بن شرقى وابتعادهما عن المشاركة مع الأهلى فى المباريات المقبلة.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى "مع شوبير" الذى يذاع عبر أثير إذاعة أون سبورت إف إم، أن إمام عاشور لا يعانى من أى إصابة، ومثله بن شرقى الذى كان يعانى من شد وفضل الجهاز الفنى إراحته فور وصوله إلى القاهرة وظهر مع الفريق بعدها بشكل طبيعى.

وأكد الجهاز الطبي للأهلي جاهزية إمام عاشور لاعب الفريق لمباراة غزل المحلة، المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل فى الجولة الـ13 لبطولة الدوري الممتاز.

وتعرض أمام عاشور لإصابة بسيطة في مباراة بتروجت الأخيرة بالدوري، حيث اشتكى من كدمة قوية فى القدم، لكنها لن تمنعه من المشاركة فى مباراة المحلة، حسب تأكيدات الجهاز الطبي.

وشارك إمام عاشور أساسيًا في مباراة بتروجت، الخميس، والتي فاز فيها الأهلي بهدفين لهدف وسجل إمام هدفاً وأضاف جراديشار الهدف الثاني.