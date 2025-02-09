شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يكتفي بـ3 صفقات شتوية فى موسم الانتقالات والان مع تفاصيل الخبر

نجح النادي المصري فى التعاقد مع 3 لاعبين خلال الميركاتو الشتوي الأخير، حيث تعاقد مع النيجيري جون إيبوكا مهاجم سيراميكا لنهاية الموسم، ومصطفى أبو الخير لاعب وسط الأهلي لثلاثة مواسم ونصف، وأحمد علي عامر لاعب فريق النجوم لثلاثة مواسم ونصف أيضاً، وفي المقابل وافق المصري على إعارة سمير فكري للاتحاد السكندري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمباراته بالجولة الثالثة عشرة من الدوري والتي تجمعه بالبنك الأهلي في السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد السويس الجديد.

وكان علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، قرر منح لاعبيه راحة سلبية لمدة يوم واحد، عقب الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في الدوري.

وانفرد المصري بالمركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 22 نقطة بعدما خاض 12 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 4 أخرى وخسر مواجهتين، وسجل لاعبو المصري 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.