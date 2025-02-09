دوري أن بي ايه: ديفيس يتألق في بداياته مع مافريكس ويخرج مصابا

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : استهل النجم أنتوني ديفيس بنجاح مغامرته مع فريقه الجديد دالاس مافريكس بعد صفقة تبادل مدوية شهدت انتقال نجم الاخير السلوفيني لوكا دونتشيتش إلى لوس أنجليس ليكرز، لكنه خرج مصابا في الربع الثالث في الفوز على ضيفه هيوستن روكتس 116 105 السبت، في مباريات دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

ومنح ديفيس (31 عاما) جماهير دالاس ما كانت تبحث عنه بعد رحيل دونتشيتش الذي قاد الفريق إلى نهائي الدوري في الموسم الماضي، في استقبال حار توجه القادم الجديد بـ 26 نقطة و16 متابعة و7 تمريرات حاسمة و3 صدات من أصل 18 لفريقه.

وتجمع بعض الأشخاص خارج ملعب "أميركان إيرلاينز سنتر" قبل المباراة حاملين لافتات تطالب بإقالة المدير العام لنادي مافريكس نيكو هاريسون بسبب صفقة التبادل.

ورغم الاحتجاجات، تلقى ديفيس تصفيقا حارا عندما تم تقديمه، وكانت الهتافات أعلى عندما مرر الكرة إلى دانييل غافورد ليسجل الاخير أولى نقاط المباراة من سلة استعراضية "دانك".

وسجل ديفيس 14 نقطة من ست رميات من أصل 8 محاولات في الربع الأول، والتقط 8 متابعات ومرر 3 كرات حاسمة وقام بصدة، مانحا مافريكس تقدما مريحا منذ البداية.

خرج ديفيس متألما قبل أقل من ثلاث دقائق من نهاية الربع الثالث، وغادر الملعب بسبب ما وصفه الفريق بإصابة في الجزء السفلي من الجسم.

ولم يكن هناك أي احتكاك عندما توقف ديفيس ووضع يده على فخذه، وتوجه على الفور إلى خط التماس.

وقلل ديفيس العائد إلى الملاعب بعد غياب استمر قرابة اسبوع عقب تعافيه من اصابة في عضلات البطن خلال تواجده مع ليكرز، من أهمية الإصابة بعد المباراة، قائلا إنها "ليست خطيرة".

وأضاف "أنا بخير"، مشددا على أنه شعر "بتشنج بسيط" في منطقة فخذه وعضلة الفخذ الرباعية ولم يتمكن من إرخائها.

وفي لوس أنجليس، واصل ليكرز سلسلة انتصاراته التي رفعها إلى 5 تواليا بفوزه على إنديانا بايسرز 124 117 في غياب ليبرون جيمس المصاب في كاحله وبانتظار مشاركة نجمه الجديد دونتشيتش الغائب عن الملاعب منذ 25 كانون الأول/ديسمبر الماضي جراء تعرضه لإصابة في ربلة ساقه.

وتألق أوستن ريفز الذي حامت الشكوك حيال مشاركته بسبب اصابة في الكوع بتسجيله 45 نقطة، هي الأعلى في مسيرته، فيما أضاف الياباني روي هاشيمورا 24 نقطة في عيد ميلاده الـ 27.

في شيكاغو، كانت بداية جيمي باتلر مع فريقه الجديد غولدن ستايت ووريرز ناجحة اذ سجل 25 نقطة في فوز فريقه على شيكاغو بولز 132 111.

وتأخر ووريرز بفارق 24 نقطة في بداية الربع الثالث لكن ستيفن كوري نجح في قلب المباراة رأسا على عقب، بتسجيله 24 نقطة في هذا الربع الذي شهد تسجيل فريقه 42 نقطة مقابل 25 لبولز، وانهاه متقدما بفارق ضئيل قبل أن يحسم الفوز في الربع الرابع.

وأنهى كوري المباراة برصيد 34 نقطة، منها 8 رميات ثلاثية، أضاف إليها 4 متابعات و6 تمريرات حاسمة.

وعزز أوكلاهوما سيتي ثاندر صدارته للمنطقة الغربية بفوزه الـ 42 هذا الموسم مقابل 9 هزائم، بتغلبه على مضيفه وصيفه ممفيس غريزليز 125 112.

وتقدّم غريزليز بفارق نقطتين في بداية الربع الأول، إلّا أن أوكلاهوما سيتي أحكم قبضته لاحقا على المباراة بفضل تألق الكندي شاي غيلجوس ألكسندر الذي سجل 32 نقطة.

وساهم الثنائي آرون ويغنز وجايلن وليامس بـ 26 نقطة و25 تواليا مع الفائز.

وفي نيويورك، سجل جايسون تايتوم 40 نقطة وقاد بوسطن سلتيكس حامل اللقب للفوز على نيويورك نيكس 131 104.