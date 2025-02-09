احذر هذه الأندية ترجع إلى الخلف فى الدورى.. وحرس الحدود يواصل الانتفاضة

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القاهرة - سامية سيد - "احذر هذه الأندية ترجع إلى الخلف".. شعار يصف 4 أندية خلال الجولات الماضية في دورى nile، بعدما تلقت العديد من الهزائم التى أثرت على ترتيبها فى الجدول وتراجعت بشكل كبير، فيما يواصل حرس الحدود الانتفاضة التى يقودها محمد يوسف الفترة الأخيرة.

4 أندية تعانى

يعد إنبى من أكثر الأندية التي تعانى في الوقت الحالي من تراجع النتائج، بعدما تلقى الهزيمة الرابعة على التوالي من حرس الحدود فى المباراة التي جمعتهما فى الأسبوع الثانى عشر، ويعود آخر فوز للفريق البترولى إلى 1 ديسمبر الماضى عندما فاز على الإسماعيلى، ثم خسر من الجونة قبل أن يتعادل مع زد والأهلى وبتروجت سلبيا، والخسارة في 4 مباريات متتالية أمام طلائع الجيش والمصرى والبنك الأهلى وأخيرا حرس الحدود ليتراجع للمركز السادس عشر.

ثانى هذه الأندية هو مودرن سبورت الذى تلقى 3 هزائم متتالية بعد الفوز المهم على الزمالك بهدف نظيف، وعاد للهزائم من حرس الحدود والأهلى، وأخيرا من غزل المحلة ليتراجع للمركز الأخير.

وعلى نفس النهج، تلقى الإسماعيلى 3 هزائم متتالية من الاتحاد السكندرى وطلائع الجيش والزمالك، ليدق نقوس الخطر على أبناء الإسماعيلية خاصة في ظل دخولهم على مباريات صعبة أمام الجونة في الغردقة ثم الأهلى والمصرى، ليتراجع الفريق إلى المركز الرابع عشر.

آخر الأندية هو نادى سيراميكا الذى تراجع مستواه بشكل كبير وتلقى هزيمتين في آخر مباراتين أمام كل من سموحة وفاركو، ليتراجع الفريق إلى المركز الخامس بعدما كان ينافس على القمة.

انتفاضة الحرس بقياد محمد يوسف

واصل فريق حرس الحدود، بقيادة محمد يوسف، نتائجه المميزة بعدما حقق 4 انتصارات متتالية قادت الفريق إلى المركز السادس في ترتيب جدول الدورى برصيد 18 نقطة.