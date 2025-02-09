شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي ضد زد .. المصري يمنع أبناء طارق مصطفى من الراحة والان مع تفاصيل الخبر

رفض طارق مصطفى،

، منح لاعبيه أي راحة عقب التعادل مع زد بهدف لمثله في الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري، ويستأنف الفريق تدريباته اليوم، الأحد، استعداداً لمواجهة المصري المرتقبة.

المدير الفني لفريق البنك الأهلي

ويستعد البنك الأهلي لمواجهة المصري في السابعة مساء الأربعاء المقبل، في المباراة التي تجمع الفريقين باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدوري.

من جانبه، علق طارق مصطفى المدير الفنى لفريق البنك الأهلى، على تعادل فريقه مع زد بهدف لمثله، خلال المباراة التي جمعت الفريقين بمنافسات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدوري

البنك الاهلي ضد زد

وقال طارق مصطفى، في تصريحات صحفية عقب المباراة: مواجهة زد كانت قوية للغاية، وكلا الفريقين سعى لخطف الثلاث نقاط، ولاعبو فريق البنك الأهلى لديهم رغبة حقيقية وطموح كبير وإصرار على الوصول لأفضل مكانة فى جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز الصعب جدا هذا الموسم.

أضاف: رغم الغيابات الكبيرة اليوم فى فريقى إلا ان جميع اللاعبين يقدمون أداء متميز، لا وقت للراحة وسنبدأ فى التحضير لمواجهة المصرى المقبلة.

ويحتل البنك الأهلي المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 18 نقطة، حصدها عقب خوض 12 مباراة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 3 مواجهات وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو البنك الأهلي 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 12.