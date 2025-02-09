شكرا لقرائتكم خبر عن 6 صفقات شتوية لغزل المحلة والسابعة مُعلقة فى موسم الانتقالات والان مع تفاصيل الخبر

أبرم نادي غزل المحلة 6 صفقات شتوية خلال موسم الانتقالات الأخير، بعد التعاقد مع، أحمد ياسين من البنك الأهلي على سبيل الإعارة، عبد الرحمن خالد جبنة من الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة، الفلسطيني موسى فراوي من البنك الأهلي، عماد ميهوب من بيراميدز على سبيل الإعارة، أحمد فوزي من بيراميدز على سبيل الإعارة، والفلسطيني محمود وادي من السويحلي الليبي انتقال نهائي لمدة موسمين ونصف.

فيما تتبقى صفقة أحمد ياسر معلقة تنتظر الإعلان الرسمي، نظراً لموقف اللاعب من فسخ تعاقده مع فريقه الحالي التحدي الليبي، ومن المقرر الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة، خاصة أن أحمد ياسر وقع بالفعل على عقود انتقاله إلى غزل المحلة قبل غلق باب القيد الشتوي.

ويواصل فريق الكرة الأول بنادي غزل المحلة اليوم، الأحد، استعداداته لمواجهة النادي الأهلي، في المباراة التي تجمع الفريقين الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدوري.

وحقق غزل المحلة أول انتصاراته تحت قيادة القبرصي بابا فاسيليو، بعد الفوز على مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري، والتي كانت بمثابة أول مهمة رسمية للمدرب القبرصي مع الفريق المحلاوي.

ويحتل غزل المحلة المركز الـ15 فى جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعدما خاض 12 مباراة، فاز فى 3 مباريات وتعادل فى مباراتين، وخسر 7 لقاءات أخرى، وأحرز لاعبو غزل المحلة 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 19.

أحمد ياسر