شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي أمام طلائع الجيش اليوم فى دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى نظيره طلائع الجيش اليوم، الأحد، فى الجولة الثالثة بالدور الثاني بدوري رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلي 2024-2025، في المواجهة المؤجلة 24 ساعة لحجز الصالة.

واستقر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر، على إقامة مباريات كأس السوبر المصرى للسيدات للموسم المحلى 2023- 2024 يومى الجمعة والسبت 14 و15 فبراير بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر بدون جمهور.

وينطلق الدور قبل النهائى يوم 14 فبراير بمواجهتى الزمالك مع سبورتنج 6 مساءً والأهلى مع الشمس 8 مساءً، على أن يقام النهائى ولقاء تحديد صاحب البرونزية فى اليوم التالى بنفس التوقيت.