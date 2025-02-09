شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي أمام طلائع الجيش اليوم فى دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالأحد، 09 فبراير 2025 10:02 ص
يواجه فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى نظيره طلائع الجيش اليوم، الأحد، فى الجولة الثالثة بالدور الثاني بدوري رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلي 2024-2025، في المواجهة المؤجلة 24 ساعة لحجز الصالة.
واستقر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر، على إقامة مباريات كأس السوبر المصرى للسيدات للموسم المحلى 2023- 2024 يومى الجمعة والسبت 14 و15 فبراير بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر بدون جمهور.
وينطلق الدور قبل النهائى يوم 14 فبراير بمواجهتى الزمالك مع سبورتنج 6 مساءً والأهلى مع الشمس 8 مساءً، على أن يقام النهائى ولقاء تحديد صاحب البرونزية فى اليوم التالى بنفس التوقيت.
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