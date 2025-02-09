شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على ملف تمديد عقد محمد الشناوي والان مع تفاصيل الخبر

يضع مسئولو النادي الأهلي ، الفترة الحالية، الرتوش الأخيرة على ملف تجديد عقد محمد الشناوى قائد الفريق الأحمر، والذى ينتهى بنهاية الموسم الجاري، وقال مصدر في الأهلي، إن مسألة تجديد عقد الشناوي محسومة ولا نقاش فيها، ولكن ربما تأخر حسم هذا الأمر بسبب انشغال الإدارة الحمراء بأكثر من ملف، فى مقدمتها الصفقات الجديدة وتدعيمات الفريق لاسيما فى ظل الضغوط الشديدة التي تعرض لها النادي في وقت سابق بسبب اهتزاز نتائج فريق الكرة.

وشدد المصدر على أن الشناوي لم يلتفت للعروض التي ارتبط اسمه بها مؤخراً من الخليج والأهلي يُقدّر ذلك، مؤكداً أن تجديد عقد الحارس الدولي سيتم في أقرب فرصة، وتحدث مسئولو الأهلى منذ فترة مع الشناوي بشأن ضرورة بقائه بالفريق لأن دوره مؤثر فنياً وكقائد، خاصة أن النادي سيقوم بتعديل عقده بشكل يُرضيه، كما أن الأهلى لن يقف في طريقه حال تلقيه عرضاً خارجياً في أي وقت وسيمسح له بالرحيل.

ويستعد الأهلى لمواجهة غزل المحلة فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة ببطولة الدوري المصري.

الأهلى افتتح مشواره فى الدوري المصري بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبيا مع البنك الأهلى، وفاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد، ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم واجه بيراميدز وتعادل بهدفين لكل فريق ثم فاز على مودرن سبورت بثلاثية مقابل هدف ثم فاز على بتروجت بهدفين مقابل هدف.