شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الشطرنج يكشف خطة النهوض باللعبة والوصول للعالمية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري للشطرنج اجتماعات وجلسات عمل مكثفة لوضع خطة للنهوض باللعبة وتحقيق أهداف الاتحاد خلال الفترة المقبلة، بعدما أسفرت انتخابات الاتحاد التي أجريت منتصف ديسمبر الماضي عن فوز اللواء مختار عمارة برئاسة الاتحاد ومعه كل من: أحمد فهمي ذكرى، أشرف عبد الحليم، جورج سمير، مصطفى مختار، مدحت مصطفى، سيد أحمد عيد، ووليد عاصم.

في هذا الشأن قال اللواء مختار عمارة، إن طموحاته نقل الشطرنج المصري للعالمية ومنافسة "كبار" اللعبة على الصعيد العالمي بعدما بات الشطرنج المصري صاحب مكانة كبيرة ورائدة على الصعيد العربي والأفريقي بل ودول البحر المتوسط.



رئيس اتحاد الشطرنج مع لينا هيثم بطلة الجمهورية

وأضاف اللواء مختار عمارة في تصريحات لـ"الخليج 365"، لن ندخر جهداً فى سبيل نقل الشطرنج المصري إلى مصاف الدول الكبرى في اللعبة، موضحاً أن هناك خططا على أعلى مستوى لتحقيق هذا الهدف، فى مقدمتها الاستفادة من الخبرات العالمية والاستعانة بخبراء أجانب لتطوير اللعبة، وتنظيم دورات ومحاضرت للاعبين فى مختلف الفئات العمرية خاصة فى مراحل الناشئين.

وواصل رئيس إتحاد الشطرنج، "نعمل أيضاً على توسيع دائرة المشاركة وتنظيم أكبر عدد من البطولات والاهتمام باللاعبين الموهبين ودعمهم فنياً ومعنوياً من أجل تحقيق أهدافهم ورفعة شأن الشطرنج المصري عالمياً، والتأكيد على أن المواهب المصرية قادرة على منافسة أبطال العالم في اللعبة وفي مقدمتها الهند والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.



احتفالية بطولة الجمهورية للناشئين للشطرنج



اللواء مختار عمارة رئيس الاتحاد المصري للشطرنج



اللواء مختار عمارة في احتفالية الشطرنج



اللواء مختار عمارة وسط احتفالية بطولة الجمهورية للشطرنج



بطولة الجمهورية للناشئين للشطرنج

وأوضح اللواء مختار عمارة أن بطولة الجمهورية للشباب تحت 20 عامًا، التي نظّمها الاتحاد خلال الأيام الماضية وأُسدل عليها الستار الخميس الماضي شهدت مشاركة قوية من عدد كبير من اللاعبين في مختلف الفئات العمرية، موضحاً أن هناك أكثر من ألف لاعب ولاعبة، من مختلف محافظات الجمهورية حرصوا على التنافس في هذه البطولة.

وأكد رئيس إتحاد الشطرنج أن بطولة الجمهورية شهدت بزوغ لاعبين ولاعبات ينتظرهم مستقبل رائع في اللعبة، يأتي في مقدمتهم، الموهبة الصاعدة لينا هيثم التي حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية تحت 8 سنوات وتبلغ من العمر 7 سنوات.



رئيس إتحاد الشطرنج خلال الاحتفال بأبطال اللعبة

وأوضح اللواء مختار عمارة، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن مجلس الإدارة الذي يشرف برئاسته منذ الفوز في الانتخابات الأخيرة يعمل جاهداً على نشر اللعبة والنهوض بها على الصعيدين القاري والدولي وتعزيز روح الكاتف بين جميع اللاعبين والمدربين والأندية والأكاديميات، كركيزة أساسية لتحقيق نقلة نوعية لرياضة الشطرنج المصري محليًا وعربيًا وأفريقيًا ودوليًا.