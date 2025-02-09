شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفتح ملف تجديد عقود نجومه بعد انتهاء الميركاتو الشتوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتح مجلس إدارة نادى الزمالك ، برئاسة حسين لبيب، ملف تجديد عقود نجوم الفريق الكروى الأول بعد انتهاء فترة الانتقالات الشتوية التي أغلق بابها أمس، السبت، وانتهى الزمالك من ملف تدعيم الفريق والذى كان يعد الشغل الشاغل للإدارة الأيام الماضية، وهو ما دفع المجلس للاستعانة بلجنة من أجل الانتهاء سريعًا من التعاقد مع لاعبين في أسرع وقت وقبل غلق باب القيد لتدعيم صفوف الفريق وفقًا لرؤية الجهاز الفني بقيادة السويسرى كريستيان جروس.

إدارة الزمالك مازالت تعتمد على اللجنة التى تم تشكيلها، وتضم أحمد حسام ميدو وحازم إمام ومحمد أبو العلا ونادر السيد وهيثم فاروق، من أجل إنهاء ملف تجديد عقود نجوم الفريق، وفى مقدمتهم أحمد مصطفى زيزو، الذى يعد الأبرز وسط تلك الملفات، خاصة أن الفترة الماضية شهدت خلافاً بين والد اللاعب ومجلس الإدارة ولم يتم حسم التجديد.

كما سيتم عقد جلسات مع النجوم الآخرين الذين ينتهى تعاقدهم بنهاية الموسم الجارى وهم عبد الله السعيد، ومحمود حمدى الونش، وعمر جابر، كما ستعمل اللجنة الاستشارية على عقد جلسة مع حسام عبد المجيد مدافع الفريق لمناقشته في تعديل تعاقده في ظل عدم تناسب ما يحصل عليه بما يقدمه مع الفريق، وتلقيه عروضًا للاحتراف الفترة الماضية.