شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يصرف جزءاً من مكافآت اللاعبين قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو فاركو صرف جزء من المستحقات المالية للاعبين قبل مواجهة الزمالك فى الجولة الثالثة عشرة للدورى، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل.

يأتى ذلك بعد المستوى الجيد الذى يقدمه اللاعبون منذ انطلاق المسابقة وتحقيق الانتصارات، وآخرها الفوز على سيراميكا بهدفين مقابل هدف، وهو ما أدى لارتفاع رصيد الفريق إلى 17 نقطة فى المركز السابع.

من ناحية أخرى، تمسك أحمد خطاب، المدير الفنى لفاركو، بجميع اللاعبين المتواجدين فى قائمة الفريق بعد رحيل الثنائى محمود جهاد إلى الزمالك، ووليد على إلى مودرن سبورت، فى ظل عدم التعاقد مع اللاعبين جدد، مشيرا إلى أنه يستطيع توظيف اللاعبين المستمرين معه فى مراكز اللاعبين الذين رحلوا عن الفريق.

وشدد خطاب على أنه يسعى لإنهاء مباريات الفريق فى الدور الأول ضمن التسعة الأوائل حتى يستطيع اللعب بهدوء بعيدا عن مراكز الهبوط، خاصة أن مباريات الهبوط ستكون أصعب بكثير من مباريات اللعب على الدورى.